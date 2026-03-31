เทียบชัดๆ งบเทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทั้งปี 93 ล้าน งบแก้ฝุ่น 1.7 แสน ต่างกัน 540 เท่า

เทียบชัดๆ งบเทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทั้งปี 93 ล้าน งบแก้พีเอ็ม2.5 1.7 แสน ต่างกัน 540 เท่า
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ภาคเหนือหลายจังหวัดต้องเผชิญปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานนานหลายวัน มีบางจุดค่าฝุ่นสูงติดอันดับโลก จนหลายหน่วยงานออกมาจี้ให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ขณะที่ทางจังหวัดระบุว่าหากจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ต้องมีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน
ด้านนายธีรวุฒิ แก้วฟอง อดีตผู้สมัครนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ปี 2569 เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้ครับ
งบตกแต่งเมืองต้อนรับเทศกาล → 26,500,000 บาท
งบมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ → 21,500,000 บาท
งบสงกรานต์ → 12,300,000 บาท
งบยี่เป็ง → 12,000,000 บาท
รวมงบประเพณีและท่องเที่ยว → 85 ล้านบาท+
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งบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควัน → 13,000 บาท
งบอบรมรับมือฝุ่น PM2.5 → 56,000 บาท
งบสร้างเครือข่ายอากาศสะอาด → 34,000 บาท
รวมงบ PM2.5 ทั้งหมด → 171,000 บาท
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งบประเพณีมากกว่างบฝุ่น 502 เท่า
แค่ตกแต่งเมืองโครงการเดียว มากกว่างบฝุ่นทั้งหมด 155 เท่า
จากนั้นได้โพสต์ในคอมเมนต์ ระบุว่า เก็บตกครับ
งบเคาต์ดาวน์ปีใหม่ → 500,000 บาท
งบเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ → 1,500,000 บาท
งบท่องเที่ยวตามวิถีพุทธ → 500,000 บาท
งบส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ → 2,000,000 บาท
งบประชาสัมพันธ์งานประเพณีเทศกาล → 4,000,000 บาท
รวมเพิ่ม 8.5 ล้านบาท ทำให้ยอดรวมขยับเป็น กว่า 93 ล้านบาท หรือ 540 เท่า