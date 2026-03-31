รถสองแถวเดือดร้อนหนัก ดีเซลขึ้นแล้ว 10 บาท ซ้ำเติมปิดเทอม ผู้โดยสารน้อย เหลือเงินไม่พอใช้
จากกรณีน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีการประกาศปรับขี้นราคาน้ำมันดีเซลอีก ลิตรละ 1.80 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ที่ลิตรละ 40.74 บาท
วันนี้ (31 มีนาคม 69) ที่สถานีขนส่งมหาสารคามแห่งที่ 1 อ.เมือง จ.มหาสารคาม รถสองแถววิ่งรับผู้โดยสารจาก บขส.ถึงขามเรียง อ.กันทรวิชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระยะทาง 18 กิโลเมตรจากจังหวัดมหาสารคาม รถสองแถวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง ซึ่งได้มีการจอดรับผู้โดยสารตลอดเส้นทาง
ผู้ประกอบการขับรถสองแถวรายหนึ่งเปิดเผยว่า ตนเองจอดรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง ไปถึง ม.มหาสารคาม ประมาณ 18 กิโลเมตร รายได้ ค่าโดยสาร ลดลงอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนั่งรถสองแถว ส่วนมากจะเรียกแกร๊ป ปกติค่าโดยสาร 10 บาท บางครั้งหากไม่มีผู้โดยสารก็ตีวิ่งรถเปล่าไปตามรอบ บางครั้งจำเป็นก็ต้องขอผู้โดยสารเพิ่มเงิน จาก 10 บาท เป็น 15 บาทก็มี เพราะมันไม่ไหว ซึ่งทางผู้โดยสารก็เห็นใจไม่ได้ว่าอะไร ยิ่งช่วงนี้ยิ่งเงียบ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม
ด้าน นายสมพงษ์ คลังแสง คนขับรถสองแถว เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่มีการปรับขึ้นราคามาตอนนี้ขึ้นไปกว่า 10 บาท จะขึ้นราคากับผู้โดยสารก็ขึ้นไม่ได้ เพราะลูกค้าก็จะหาว่าฉวยโอกาส ก็แล้วแต่ทางขนส่งว่าจะให้ปรับราคาขึ้นหรือไม่ ปกติค่าโดยสารจะอยู่ที่คนละ 10 บาท ช่วงนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสาร เพราะเป็นช่วงปิดเทอม ก็ได้ลดเที่ยววิ่งรถลง จากเดิมวันละ 5-6 เที่ยว ลดลงเหลือวันละ 3 เที่ยว เจ้าของรถบางคนก็หยุดวิ่งไปประอบอาชีพอื่น เช่น ไปขับรถแบ๊กโฮ บางคนไปค้าขาย บางคนไปทำนาก็มี ช่วงก่อนโควิดก็เป็นแบบนึง แต่รอบนี้ดูแล้วน่าจะหนักกว่า ทุกวันนี้ได้เงินมาก็ต้องเติมน้ำมันจากเดิมวันละ 500 ก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 100 กว่าบาท
เคยเติม 12 ลิตร 500 บาท หากตอนนี้จะเติม 12 ลิตร ต้องเสียเงิน 600 กว่าบาท ต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอีก 100 กว่าบาท
อยากจะฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขราคาน้ำมันโดยด่วน เพราะไม่ใช่มีแค่กลุ่มตนที่ขับรถโดยสารเดือดร้อน มันเดือดร้อนกันทั้งหมด ขับรถสองแถวมา 15-16 ปี ไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้ แต่เราก็นอนรอวันตายไม่ได้ ต้องออกมาทำงาน ปากท้องรอไม่ได้