240 ปี ทุ่งลาดหญ้า: พลังแห่งความกล้าหาญจากอดีต สู่พลังแห่งความสามัคคีสู้ทุกวิกฤต
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย พลังแห่งความสามัคคีถูกปลุกขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา มณฑลทหารบกที่ 17 (มทบ.17) จัดกิจกรรม “วิ่งรำลึก 240 ปี เกียรติภูมิทุ่งลาดหญ้า” (THUNG LATYA REMEMBRANCE RUN 2026) เปลี่ยนหยาดเหงื่อให้เป็นความหวัง ระดมทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และสร้างรอยยิ้มผ่านทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารและผู้ผ่านศึก
พล.ต. ชนมากรณ์ ภิบาลชนม์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการหลอมรวมหัวใจของคนไทยกว่า 1,500 คน นำโดย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมแสดงพลัง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม ค่ายสุรสีห์ เพื่อตอกย้ำว่า “ไม่ว่าวิกฤตจะหนักหนาเพียงใด หากเรามีหัวใจที่กล้าหาญและไม่ทอดทิ้งกัน เราจะผ่านพ้นไปได้เสมอ”ถอดบทเรียน “วีรชน” สู่แรงบันดาลใจในวันวิกฤต
ย้อนกลับไปเมื่อ 240 ปีที่แล้ว สงครามทุ่งลาดหญ้าคือบทพิสูจน์ของความเด็ดเดี่ยวและการวางแผนที่ชาญฉลาดของบรรพชน กิจกรรมวิ่งครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อส่งต่อ “DNA แห่งผู้ชนะ” ให้กับพี่น้องประชาชน:
• ความอดทน (Endurance): เช่นเดียวกับการวิ่งระยะไกล 21K, 10K หรือ 5K ที่ต้องใช้พลังกายและใจก้าวข้ามขีดจำกัด
• ความสามัคคี (Unity): ภาพของทหารและประชาชนที่วิ่งเคียงข้างกัน คือสัญลักษณ์ของการเกื้อกูลที่ไม่มีวันจางหาย
• การแบ่งปัน (Sharing): รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานจะถูกส่งต่อไปยังส่วนหน้าของวิกฤตสุขภาพ นั่นคือการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.ค่ายสุรสีห์ เพื่อดูแลชีวิตผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ก้าวเล็กๆ ที่กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่
แม้ในวันที่หลายคนอาจรู้สึกท้อถอยจากสภาวะรอบด้าน แต่ภาพนักวิ่งกว่าพันชีวิตที่เริ่มออกสตาร์ทตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเส้นชัย สะท้อนให้เห็นว่า “การเริ่มต้นลงมือทำ” แม้เพียงก้าวเดียว ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเสมือนเชื้อไฟที่จุดประกายความหวัง ให้ทุกคนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง และมีสุขภาพใจที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกัน
“เราจะจดจำวีรกรรมของบรรพชน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างวีรกรรมของตัวเองในวันนี้ คือการร่วมมือกันเอาชนะวิกฤต เพื่อส่งต่อสังคมที่เข้มแข็งให้ลูกหลานสืบไป”