กอ.รมน. ลงพื้นที่ภาค 3 ติดตามงานมวลชน–สารนิเทศ เร่งขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เสริมความมั่นคงอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. พลโท ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.) นำคณะลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2569 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านมวลชนและสารนิเทศ พร้อมกำกับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมุ่งยกระดับการทำงานเชิงบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
คณะได้ลงพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศอป.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ (พมพ.) ครอบคลุมดอยยาว ดอยผาหม่น และดอยจิ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญ โดยรับฟังผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการสื่อสารกับประชาชน พร้อมเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และการใช้ข้อมูลพื้นที่เป็นฐานในการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของ ศอป. ในพื้นที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังวนอุทยานภูชี้ฟ้า พบปะสมาชิกศูนย์ส่งเสริมการเกษตรพื้นที่สูงดอยผาหม่น และติดตามการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในการพัฒนาต่อยอดอาชีพอย่างต่อเนื่อง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กอ.รมน. ในการบูรณาการภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาในทุกมิติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว