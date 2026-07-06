กอ.รมน. ปิดล้อมบ้าน ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวบึ้มรถนายอำเภอมายอ เจ้าตัวยอมมอบตัว

กอ.รมน.ภาค 4 สน. บังคับใช้กฎหมาย ปิดล้อมบ้านเป้าหมาย ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวบึ้มรถนายอำเภอ มายอ ยอมมอบตัว
วันที่ 6 กรกฎาคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569
โดยเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย ก่อนที่ นายอามิง (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าว จะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบ ส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดเหตุรุนแรง และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ภายหลังการมอบตัว เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิง (สงวนนามสกุล) เข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสีย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน 1341 หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถนายอำเภอบายอ ที่บ้านโคกกอ ปัตตานี บาดเจ็บ 6 คน