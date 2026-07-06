ชายแดนไทยผวา ลูกหลง หลัง ผบ.พล 22 เมียนมา สั่งยึดค่ายกะเหรี่ยง ทิ้งบอมบ์ 33 ลูก

ผบ.พล 22 เมียนมาสั่งยึดค่ายกะเหรี่ยงทั้งหมด ส่งเครื่องบินบอมบ์ 33 ลูกเพียงค่ายเดียว ชายแดนไทยผวา กระสุนตก
สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี อ.แม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 6 กรกฎาคม 2569
ผบ.พล 22 ทหารเมียนมาสั่งทหารเมียนมายึดพื้นที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลให้หมด ส่งบินทิ้งระเบิด 33 ลูก ส่วนที่อ.แม่สอด ชาวบ้านยังต้องเฝ้าระวังกระสุนปืนล้ำแดนไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ (เคเอ็นแอลเอ) ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) กับทหารรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด และ อ.พบพระ
โดยที่ อ.พบพระ กองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบิน Y-12 ทิ้งระเบิด จำนวน 33 ลูก รอบฐานทีชาแหล่ บ้านทีชาแหล่ อ.วาเล่ย์ใหม่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามฝั่งไทย บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ 2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 3 กม. ทั้งนี้เพื่อขับไล่กองกำลังกะเหรี่ยง ที่อยู่บริเวณรอบฐานที่มั่น และป้องกันไม่ให้ฝ่ายกะเหรี่ยงยึดค่ายทีชาแหล่ให้ได้ แม้ฝ่ายกะเหรี่ยงได้พยายามที่จะเข้าไปยึดที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้มาหลายครั้งแล้วก็ตาม
ด้านการสู้รบด้าน อ.แม่สอด ที่บ้านมินลาป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 9 ตรงข้ามตำบลมหาวัน อ.แม่สอด ทหารเมียนมาได้พยายามเข้าโจมตีขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงให้ออกไปจากบ้านมินลาป่าน
แต่ฝ่ายกะเหรี่ยงได้ตอบโต้ฝ่ายเมียนมาตลอด ทำให้การยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
ขณะที่ราษฎรไทย 3 หมู่บ้าน ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ ต่างเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมเสมอ เพราะมีการสู้รบครั้งใดมีกระสุนล้ำมาตกเขตไทยเกือบทุกครั้ง ทั้งที่ฝ่ายไทยได้ประท้วงไปยังฝ่ายเมียนมาแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้บ้านเรือนราษฎรไทย โดยเฉพาะที่บ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ 9 ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกระสุนปืน ค. และปืนเล็กที่ล้ำแดนเข้ามา จนทำให้ทรัพย์สิน และตัวบ้านได้รับความเสียหายหลายหลัง
ข่าวแจ้งว่า พลจัตวาเลวิน อ่อง ผบ.พล.ทหารราบเบา 22 สั่งการให้ทหารเมียนมายึดที่มั่นฝ่ายต่อต้านให้หมด ตั้งแต่ด้านแม่สอด ไปจนถึงด้าน อ.อุ้มผาง