จนท.ยังระดมฉีดน้ำ ไหม้โรงงานบางปู อุปสรรคใยสังเคราะห์จับตัวแข็งหลังสัมผัสน้ำ พบตึกบิดตัว-ปูนร้าว

ฉีดน้ำ 7 ชม. คุมได้ 70% ไหม้โรงงานบางปู อุปสรรคใยสังเคราะห์เจอน้ำทำจับตัวแข็ง พบตึกบิดตัว-ปูนร้าว เผยเคยไหม้เมื่อต้นปี 2568
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ในพื้นที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ เพลิงโหมลุกลามจากโกดังผลิตเข้าสู่อาคารสำนักงานสูง 5 ชั้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงหลายสิบคันเข้าระงับเหตุตลอดทั้งคืน ใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัด หลังโครงสร้างอาคารแตกร้าวและเสี่ยงพังถล่ม ไม่สามารถส่งกำลังเข้าดับเพลิงจากภายในได้ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุและมูลค่าความเสียหาย
โดยเวลา 00.30 น. พ.ต.อ.วัชระ เทพเสน ผกก.สภ.บางปู รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 671 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอยทีเจซี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จึงประสานรถดับเพลิงจากองค์เทศบาลตำบลบางปู และ พื้นที่ใกล้เคียงหลายสิบคันเข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณอาคาร 2 ซึ่งเป็นโกดังไลน์ผลิต ก่อนลุกลามเข้าสู่อาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บใยสังเคราะห์ เปลวเพลิงลุกโหมอย่างรุนแรงปกคลุมอาคารทั้งหลัง เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนานกว่า 6 ชั่วโมง แต่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เนื่องจากภายในมีวัสดุใยสังเคราะห์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับหลังคาและโครงสร้างอาคารเริ่มทรุดตัว มีเศษปูนร่วงหล่นลงมาเป็นระยะ ทำให้ไม่สามารถส่งกำลังเข้าดับเพลิงจากภายในได้ ต้องใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงจากภายนอก พร้อมประสานรถกระเช้าจากเทศบาลตำบลด่านสำโรงเข้าสนับสนุนฉีดน้ำจากที่สูง กระทั่งผ่านไปกว่า 7 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัด
ต่อมา นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเรวัต หุนารัตน์ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ เดินทางมาติดตามสถานการณ์ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากพบว่าโครงสร้างอาคารเริ่มแตกร้าวและมีความเสี่ยงต่อการพังถล่ม
นายวัฒนา เปิดเผยว่า บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ และเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นปี 2568 เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ขณะเกิดเหตุมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่เพียงคนเดียว เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด ไม่มีพนักงานเข้ากะ โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่โกดังไลน์ผลิต ก่อนลุกลามเข้าสู่อาคารสำนักงานและคลังเก็บใยสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว ไฟลามขึ้นไปยังทั้ง 5 ชั้น เนื่องจากวัสดุภายในเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ขณะที่มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้
ด้าน นายมหัสชัย แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปู กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งเหตุช่วงเที่ยงคืน เมื่อเดินทางมาถึงพบว่าเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้ว อีกทั้งในช่วงเกิดเหตุมีลมพัดค่อนข้างแรง จึงต้องประสานรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงหลายสิบคันเข้าช่วยเหลือ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบว่าโครงสร้างชั้นบนของอาคารเริ่มบิดตัวและปูนแตกร้าว จึงไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงภายในได้ เพราะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต
นายมหัสชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่เพลิงดับได้ยาก เนื่องจากเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งบางชนิดเมื่อสัมผัสน้ำจะจับตัวแข็ง ทำให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปแยกวัสดุออกก่อนจึงจะฉีดน้ำดับได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร จะต้องรอให้วิศวกรเข้าตรวจสอบและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างก่อน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณร้อยละ 70 และยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ
ต่อมาเวลา 08.27 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท, บางนา, พระโขนง เข้าช่วยระดมดับเพลิง ขณะนี้อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ