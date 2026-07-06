ไฟไหม้บ้าน ซ.งามวงศ์วาน 15 แม่ลูกหนีไม่ทัน ถูกเผาวอดคากองเพลิง ดับสลด พร้อมสุนัข1ตัว
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านภายในซอยงามวงศ์วาน 15 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จึงได้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลนครนนทบุรี เร่งรัดไปดับเพลิง ที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้รถน้ำ 3 คันระดมฉีดน้ำ นานประมาณ 30 นาที เพลิงจึงสงบ
จากการตรวจสอบชั้นล่างพบสุนัขนอนตาย ส่วนชั้น 2 พบศพผู้เสียชีวิต 2 ราย สภาพศพถูกไฟไหม้เกรียม ทราบชื่อนางสมร อายุ 80 ปี ข้าราชการบำนาญ เจ้าของบ้านนอนเสียชีวิต และ น.ส.ปรียารัตน์ อายุ 40 ปี ทั้งสองรายเป็นแม่ลูกกัน
น.ส.ธนัฐดา แสงอุทัย อายุ 43 ปี เพื่อนบ้านติดกัน กล่าวว่า ขณะนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงดัง ตอนแรกคิดว่ารถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะ พอลุกขึ้นมาดูเห็นแสงเพลิงสีส้ม ถึงได้รู้ว่าไฟไหม้บ้านที่อยู่ติดกัน ได้ตะโกนบอกเพื่อนบ้านและโทรแจ้งตำรวจ ก่อนที่จะปลุกคนในบ้านรีบย้ายรถออกจากบ้าน สักพักรถดับเพลิงได้มาใช้น้ำฉีดจนไฟดับหมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันชันสูตรศพพบว่าทั้งสองรายถูกไฟไหม้ ส่วนต้นเพลิงได้ลุกไหม้จากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนจนไฟไหม้หมดบ้านทั้งหลัง สันนิษฐานคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมส่งศพสองแม่ลูกไปผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
หลังตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี พร้อมแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านไฟไหม้ พบว่าผู้เสียชืวิต 2 รายคือนางสมร อายุ 82 ปี แม่ สภาพศพนอนคว่ำหน้าไหม้เกรียม กอดพระพุทธรูปบูชาไว้ และ น.ส.ปรียารัตน์ อายุ 41 ปี ลูก สภาพศพนอนคว่ำหน้าถูกไฟไหม้เกรียมเช่นกัน
ตำรวจสอบสวนทราบว่า สองแม่ลูกผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านแค่เพียงสองคนเท่านั่น ส่วนลูกสาวป่วยเป็นผู้พิการทางสมอง
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะนำทั้ง 2 ศพลงมา เนื่องจากพบว่าพื้นบนชั้น 2 ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดทางกู้ภัยต้องใช้บันไดเหล็กปีนขึ้นไปยังชั้น 2 แล้วค่อยๆนำศพลงมายังชั้นล่างที่ละศพเพื่อให้แพทย์ชันสูตร ซึ่งแพทย์ชันสูตรเบื้องต้นสันนิษฐานว่าทั้งสองรายเสียชีวิตจากสำลักควันก่อนถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต โดยจะนำศพส่งไปผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง