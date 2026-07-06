ผู้ว่าบุรีรัมย์ ถก 23 นภอ. ตั้งโต๊ะรับร้องทุกข์จาก ผู้จ่ายเงินให้นายหน้า แลกสอบท้องถิ่น ล่าสุดยังไม่มีคนร้อง

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ สั่งตร.-นายอำเภอทั้งจังหวัด เอ็กซ์เรย์ผู้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตสอบท้องถิ่น พบใครทำผิด ฟันทั้งวินัย-อาญา ระบุยังไม่ตรงกับข้อมูลที่ทนาย อ.ออกมาแถลงรายวัน ตร.ชี้ยังหมิ่นเหม่ว่าผู้จ่ายเงินแลกตำแหน่งจะมีความผิดหรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี
วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมร่วมกันกับนายอำเภอ 23 อำเภอ และหัวหน้าสถานีตำรวจ 34 สถานี เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่จ่ายเงินให้กับนายหน้า เพื่อให้ได้สอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น หลังได้รับคำสั่งจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการเร่งด่วนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ที่เป็นกระแสข่าวไปแล้วนั้น
โดยได้มีการให้นโยบายให้ดำเนินการหาผู้เสียหายที่ได้จ่ายเงินให้กับนายหน้ารายละ 350,000-800,000 บาท เพื่อดำเนินการเอาผิดทางวินัยและอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้
ซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นทั้งตำรวจและอำเภอยังไม่พบว่ามีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความหรือร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดและประจำอำเภอแต่อย่างใด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้เข้าแจ้งความหรือร้องทุกข์แต่อย่างใด แต่ก็อยากฝากถึงผู้ที่ได้รับความเสียหาย จากการจ่ายเงินวิ่งเต้นให้กับนายหน้าหรือกลุ่มมิจฉาชีพมาแอบอ้าง ให้ไปแจ้งความหรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกพื้นที่ เพื่อเอาผิดกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าข้อมูลเบื้องต้นยังขัดกับทนายอักษรย่อ อ. ที่ระบุว่ามีทั้งชาวจังหวัดศรีสะเกษ และบุรีรัมย์จ่ายเงินเป็นจำนวนมากนั้น ตอนนี้ยังไม่พบหากพบก็จะดำเนินการทันที
ขณะที่นายรังสรรค์ วรรณเสน ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้เป็นหน่วยที่ดำเนินการจัดสอบท้องถิ่นในปี 2568/2569 มีเพียงการสอบสายบริหารเมื่อปี 2567 ตอนนั้นใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการดำเนินการและได้มีการแต่งตั้งจนอายุบัญชีหมดไปแล้ว
ด้านพ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งว่ามีการหลอกลวงในการสอบท้องถิ่นแต่อย่างใด ส่วนคนแจ้งจะมีความผิดด้วยหรือไม่ฐานติดสินบนนั้น จะต้องทำการสอบให้ละเอียดแยกเป็นเคสๆไป เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน