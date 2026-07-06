ชาวสวนลำไยโคราช บ่นอุบ! อากาศแปรปรวนทำผลผลิตลดลง-ต้นทุนเพิ่มสูง

ชาวสวนลำไยโคราช บ่นอุบ! สภาพอากาศแปรปรวน ทำผลผลิตลดลง ต้องเพิ่มดูแลมากขึ้น ทำต้นทุนเพิ่มสูง ขณะที่พ่อค้า รับซื้อลำไยคุณภาพถึงสวนทุกปี นำไปขายต่อตลาดต่างพื้นที่ รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการดูแลสินค้าเกษตรอย่างจริงจัง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ สวนเพชรริมคลอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านหนองบัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อดูผลผลิตลำไย หลังจากสภาพอากาศในพื้นที่ค่อนข้างแปรปรวน
โดยนางเฉลิมศรี บุญยะมาลิก อายุ 83 ปี เป็นเจ้าของสวนฯ เปิดเผยว่า ตนปลูกลำไย บนพื้นที่ 10 ไร่กว่าๆ รวมเกือบ 400 ต้น เป็นสายพันธุ์อีดอ ซึ่งเป็นพันธุ์ยอดนิยมของตลาด เพราะให้ผลขนาดปานกลาง เมล็ดเล็ก เนื้อหนา รสหวาน กรอบ แต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้อาหาร ให้ปุ๋ย เพื่อบำรุงต้น จะได้ออกดอกที่สมบูรณ์ และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งแต่ละปีให้ผลผลิตค่อนข้างดี แต่มาปีนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเอื้ออำนวย บางช่วงมีทั้งลม ทั้งฝน และอากาศร้อนจัด และมาช่วงนี้มาเจอฝนทิ้งช่วงอีก ส่งผลกระทบอย่างมาก ได้ผลผลิตลดลง จึงต้องเพิ่มการดูแลมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย
ส่วนตลาดที่รับซื้อ เมื่อก่อนช่วงที่ผลผลิตออกใหม่ๆ จะได้ผลิตดี แค่เก็บผลผลิตส่งขายตลาดที่กรุงเทพฯ วันละ 1 ตัน แทบไม่พอขาย จึงไม่ได้ส่งขายในพื้นที่ แต่ต่อมามีลูกค้าจากหลายพื้นที่รู้ข่าวว่าที่นี่เป็นลำไยคุณภาพ จึงมาขอซื้อถึงสวน ต้องแบ่งขายออกไปบ้าง ผลผลิตจึงเหลือไม่ถึง 1 ตัน ทำให้ไม่สามารถส่งขายตลาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้
ปัจจุบันจะแบ่งขายให้ลูกค้ารายย่อยที่มารับซื้อถึงสวนอย่างเดียว ส่วนราคาขายที่หน้าสวนจะขายตามราคาตลาด เมื่อก่อนกับปัจจุบันราคาขายจะพอๆ กัน อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 30 บาท ตอนนี้ยังไม่ปรับราคาขึ้น แต่ถ้าเทียบต้นทุนการผลิตในแต่ละปีจะลงทุนไปไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาท ซึ่งตอนนี้ต้นทุนสูงมาก เพราะทุกอย่างแพงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง ค่าดูแลสวน ตัดแต่งกิ่ง น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่ส่วนมากจะจ่ายไปกับค่าปุ๋ย ตกกระสอบละ 1,470 – 1,500 บาท จึงเหลือกำไรเพียงนิดหน่อยเท่านั้น แต่ก็ต้องประคองตัวกันไปเพราะเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการดูแลสินค้าเกษตรอย่างจริงจัง ให้ราคาจำหน่ายไม่ตกต่ำ เพื่อที่ชาวสวนจะได้ไปต่อได้ รวมทั้ง ราคาน้ำมันและราคาปุ๋ย อยากให้ปรับลดลงอีก”
ด้านนายบุญจันทร์ สียางนอก อายุ 49 ปี พ่อค้าชาว ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนจะมารับซื้อลำไยคุณภาพที่นี่ ครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม เป็นประจำทุกปี เพื่อจะนำไปขายที่บ้านของตัวเอง ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท เป็นลูกค้าขาประจำ รับซื้อไปขายที่บ้านมานานหลายปีแล้ว ผู้ที่สนใจลำไยอีดอของแท้ สดจากสวน สามารถแวะเวียนมาซื้อได้ที่ สวนลำไย เพชรริมคลอง เบอร์โทร. 081-549-2849 หรือ 091-779-9383