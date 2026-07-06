มท.ลุยพิฆาตยาเสพติดใน 90 วัน ปล่อยชุดปฏิบัติกวาดล้างทั่วไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข-ปกป้องชุมชนยั่งยืน

มท.ลุยพิฆาตยาเสพติดใน 90 วัน ปล่อยชุดปฏิบัติกวาดล้างทั่วไทย ตามเป้าหมาย บำบัดทุกข์บำรุงสุข-ปกป้องชุมชนยั่งยืน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด และพิชิตอันธพาล” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติด มีระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569
ที่ จ.เชียงราย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าฯเชียงราย เป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการที่บหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นครอบคลุม 3 มิติสำคัญ มิติที่ 1 การป้องกัน มุ่งเน้นการดูแลสถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มิติที่ 2 การปราบปราม ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ โดยใช้มาตรการซีล (Seal) ชายแดนและตรวจสอบพื้นที่ตอนในอย่างละเอียด (Re X-ray) และ มิติที่ 3 การแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เพื่อนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ที่จ.นครราชสีมา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นประธานเปิดยุทธการ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายบุญเต็ม กัลยาพาณิช ปลัดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ และชุดปฏิบัติการจาก 32 อำเภอ เข้าร่วมพิธี
วันเดียวกัน ที่ลานรวมพลหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปล่อยแถวปฏิบัติการฯ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 400 คนร่วมปฏิบัติการ จู่โจมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 77 เป้าหมายใน 26 อำเภอ จากนั้นนายขจรเกียรติ พร้อมพล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น แถลงผลปฏิบัติการ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 114 คน แบ่งเป็นผู้ค้า 56 คน ผู้เสพ 58 คน ตรวจยึดของกลางยาบ้า 22,268 เม็ด ไอซ์ 0.960 กิโลกรัม คีตามีน 107.64 กรัม อาวุธปืน 12 กระบอก ยานพาหนะที่ใช้กระทำความผิด 5 คัน มูลค่ารวม 1,264,502 บาท
ที่จ.สมุทรสงคราม นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการ ที่อาคารอเนกประสงค์ (ปุณสีห์) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาล ในระยะ 90 วัน ส่วนที่จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยที่บังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องรวม 200 นาย เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาล
ที่จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดปฏิบัติการที่หน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 พร้อมเน้นย้ำมาตรการเด็ดขาดการปราบปราม การกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ มุ่งเน้นตัดเส้นทางทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ควบคู่การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ทุกหมู่บ้าน สร้างเกราะป้องกันให้กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่หลุดพ้นจากระบบการศึกษา โดยใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทำ “ธรรมนูญหมู่บ้าน (ฮูกุมปากัต)” เพื่อเป็นกฎกติการ่วมกันของชุมชน บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ และภาคประชาชน ผ่านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายญาลันนันบารู และสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและดูแลครอบครัวอย่างยั่งยืน คืนความสงบสุขปลอดภัยแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม