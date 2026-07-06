แม่รับไม่ได้ เห็นคลิปลูกชาย ม.2 ถูกรุ่นพี่รุมทำร้าย ลั่น ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเพจ Facebook “มวยโลก” ได้แชร์คลิปเหตุกลุ่มเด็กนักเรียนรุมทำร้ายเด็กนักเรียนด้วยกัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคม ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมืองสุรินทร์
ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนดังกล่าว เพื่อตรวจสอบเรื่องราวที่เกิด โดยพบทางด้าน นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สมพ.) สุรินทร์ ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบและสอบถามให้กำลังใจเด็กชายที่โดนทำร้ายรวมถึงผู้ปกครองด้วย โดยพบว่าสภาพจิตใจน้องย่ำแย่นั่งซึมไม่พูดไม่จา พูดคำเดียวว่ายังเจ็บแผลที่ต้นคอหลังที่โดนเตะ
นางสาวส้ม อายุ 30 ปี (นามสมมุติ) แม่ของน้องเอเด็กชายที่ถูกทำร้ายร่างกาย กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ว่า หลังจากที่เห็นคลิปดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับลูกชายวัย 14 ปี ตนถึงกับเข่าทรุดและรับไม่ได้กับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นสงสารลูก โดยมองว่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ มีอะไรทำไมไม่พูดไม่จา และน้องได้บอกกับตนว่ารู้สึกหวาดกลัวไม่อยากไปโรงเรียน หลังจากเกิดเรื่องทางต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตนเองอยากให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด ตอนนี้อยู่ในช่วงนัดพูดคุยเจรจากันกับทางคนก่อเหตุให้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
ทางด้าน นายชวลิต เผยว่า หลังจากเกิดเรื่องเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม และหลังจากตนเองได้ทราบเรื่อง จึงได้เร่งประสานสั่งการให้ทางโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที และนัดหมายเด็กพร้อมผู้ปกครองมาให้ข้อมูลหลังจากถูกทำร้ายร่างกาย และได้อำนวยความสะดวกให้กับทางครอบครัวของเด็ก ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อย และได้สั่งการทั้งเด็กที่โดนทำร้ายร่างกาย และทางฝั่งคู่กรณีมาพูดคุยกัน โดยวันนี้ทางเขตได้เดินทางมาให้กำลังใจครูผู้ปกครองเด็กที่โดนทำร้ายร่างกาย และถ้าผู้ปกครองของน้อง อยากให้ดูแลอำนวยความสะดวกทางเขตก็พร้อมดำเนินการจัดการให้อย่างเต็มที่