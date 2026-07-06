ผงะ! ทุ่นระเบิดโผล่กลางทุ่งนา จ.สระแก้ว สภาพพร้อมใช้ จนท.เร่งเก็บกู้
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ว่า พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดฝังอยู่บริเวณทุ่งนาตามแนวชายแดน ระหว่างจุดตรวจที่ 13-14 บ้านคลองแผง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.พิภพ พรหมยก ผกก.ตชด.12 ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.อนุสน์ ถาวรศิลป์ รอง สว.กก.ตชด.12 ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ประสานกำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา (ฉก.ตาพระยา) เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที
จากการตรวจสอบพบเป็นทุ่นระเบิดดักรถถังชนิด TYPE 59 จำนวน 1 ทุ่น เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายไปทำลายทิ้งในพื้นที่ปลอดภัยตามหลักยุทธวิธีและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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