เชียงรายร้องรมว.เกษตรฯ วอนเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำ กระทบหนัก 8อำเภอ 2หมื่นครัวเรือน

ชาวเชียงรายร้องรมว.เกษตร วอนเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำ มีผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชน 8 อำเภอ 2หมื่นครัวเรือน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย นายสืบสกุล กิจนุกร อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดเชียงราย เข้ายื่นหนังสือถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ซึ่งมีสาเหตุจากการทำเหมืองแร่ของจีนในประเทศเมียนมา โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับหนังสือ
กลุ่มผู้ใช้น้ำ ระบุว่า ปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 20,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ อ.เมืองเชียงราย เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สร้างความวิตกกังวลต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากเกรงว่าสารโลหะหนักจะสะสมในผลผลิตและสัตว์น้ำ อาทิ ข้าว กระเทียม มะม่วง กล้วยหอม ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผักสวนครัว และปลาในแม่น้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรในอนาคต
กลุ่มผู้ใช้น้ำ ยังเสนอข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรฯ 5 ข้อ ได้แก่ การเร่งเจรจากับรัฐบาลเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อยุติการทำเหมืองแร่ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทดแทน การตรวจสอบการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในน้ำ ดิน ผลผลิตทางการเกษตร และสัตว์น้ำ พร้อมเปิดเผยผลอย่างโปร่งใส การจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงด้านการเกษตร และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมที่มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเกษตรกร เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
นายสรวุฒิ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอทั้งหมดเสนอต่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ก่อนที่เวลา 11.30 น. กลุ่มผู้ยื่นหนังสือจะยุติกิจกรรมและเดินทางกลับ โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ