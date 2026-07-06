ตราดดึงอินฟลูเอนเซอร์ 5 จังหวัดอีสานทัวร์ 3 อำเภอ ท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ “ของดีเมืองตราด”

ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ตราดจัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวตราด ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถี ของดีจังหวัดตราด ดึงสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ 5 จังหวัดอีสานเที่ยว 3 อำเภอตราด
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถี ของดีจังหวัดตราคภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สการเป็นจดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
จังหวัดตราดระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม รวม 3 วัน 2 คืน โดยใช้ 3 อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมืองตราด และอำเภอเกาะช้าง เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ภายใต้ สโลแกน“เที่ยวคลองใหญ่ให้หัวใจ ได้พักเมืองตราดน่ารัก เกาะช้างน่าประทับใจ”มีนายสาคร นิลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจ.ตราด นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอคลองใหญ่ร่วมกิจกรรมมีสื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว และอินฟลูเรนเซอร์ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คนร่วม ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ หาดบานชื่น ชุมชนบ้านไม้รูด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด วัดบุปผาราม ชุมชนบ้านท่าระแนะ ตลอดจนชุมชนบ้านสลักคอก ชุมชนบ้านสลักเพชร และน้ำตกธารมะยม ในอำเภอเกาะช้าง
จุฑามาศ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสและเรียนรู้เสน่ห์ของ “ของดีเมืองตราด” ผ่านการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบการ และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สามารถต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์และการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวกัลยา กล่าวว่าอำเภอคลองใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนต้องบอกว่า อำเภอคลองใหญ่ เป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดตราด มีศักยภาพโดดเด่น ทั้งด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงชายฝั่งที่สำคัญของจังหวัด มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีคุณค่า ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และเสน่ห์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ อำเภอคลองใหญ่ยังโดดเด่นด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลถนนสาย R1O ที่มีทัศนียภาพสวยงาม พร้อมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย หาดบานชื่น หาดทรายสองสี หาดราชการุณย์ และชุมชนบ้านไม้รูด ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างลงตัว ส่วนการเดินทางมาในช่วงฤดูฝนจะทำให้เห็นภาพของอำเภอคลองใหญ่อีกมิติหนี่งที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ทั้งชายหาด 2 สี และชายหาดบานชื่นที่มีทรายที่สะอาด ละเอียด และขาว
ด้านนายสาคร กล่าวว่า จังหวัดตราดมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน อาหาร พื้นถิน และภูมิปัญญาท้องถิน ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการยกระดับ จังหวัดตราดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
สำหรับวันนี้ คณะทั้งหมดจะเข้าชมกิจกรรมที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองจาก ซึ่งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่ตำบลไม้รูด และชมการสาธิตจากกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวในการผลิตกระเป๋าสินค้าจากซองกาแฟเพื่อชมหาดทรายสองสี และหาดบานชื่น ส่วนวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 จะเดินทางมาเที่ยวที่ตัวเมืองตราด เข้าชมพิพิธิภัณฑ์วัดบุปผาราม สตรีอาร์ตในตัวเมือง และเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด และลงเรือเที่ยวลานตะบูนที่บ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง แชะวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 จะเดินทางเข้าไปเกาะช้าง เยี่ยมชมชุมชนบ้านสลักคอก กราบสักการะวัดสลักเพชร และลงเรือมาดชมป่าชายเลนที่อ่าวสลักคอก