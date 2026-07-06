ชาวบ้านป้องกำนันกระบี่น้อย ถูกนอภ.ตั้งกก.สอบ ร่วมม็อบค้านแลนด์บริดจ์หน้าทำเนียบ ยันใช้สิทธิตามรธน.

ชาวบ้านรู้ทัน บุกร้องขอความเป็นธรรมผู้ว่าฯ หลังนายอำเภอซุ่มสอบ ‘กำนันมะโน’ กรณีใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยแผ่นดินใต้ ชุมนุมคัดค้าน SEC-แลนด์บริดจ์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ นายขจิต ผลอินทร์ นำชาวบ้านประมาณ 10 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอความเป็นธรรมให้กับนายมะโน เครือแก้ว กำนัน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ หลังจากถูกนายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ สั่งตั้งกรรมการสอบสวน กรณีร่วมใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยแผ่นดินใต้ เพื่อคัดค้าน SEC และแลนด์บริดจ์ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเจษฎา ไชยพงษ์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ รับเรื่อง
นายขจิต ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า กลุ่มชาวบ้าน ต.กระบี่น้อย ทราบว่าอำเภอเมืองกระบี่ได้เรียกกำนันมะโน ไปสอบสวน หลังจากทราบข่าวก็ได้รวบรวมชาวบ้านมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าฯกระบี่ เพราะเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ มาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา กำนันมะโนได้ออกมาเรียกร้อง 1 ยกเลิกการผลักดัน พ.ร.บ.SEC ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายขายชาติ ทำให้พื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระอย่างมากมาย 2.ให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ 3.จัดตั้งคณะกรรมการร่วมออกแบบการพัฒนาภาคใต้ใต้ใหม่ที่ยั่งยืงยืน 4.ทบทวนการขยาย EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี 5.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ EEC จ.ระยอง ภายใน 6 เดือน
จากกรณีดังกล่าวกำนันมะโนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการคัดค้านตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง มิได้ออกมาขับไล่รัฐบาลแต่อย่างใด และหลังจากท่านนรองนายกรัฐมนตรีออกมายุติและรับข้อเสนอของผู้ชุมนุมทั้ง 5 ข้อแล้ว พร้อมทำหนังสือตอบตกลงกับผู้นำการชุมนุม แต่กลับกลายเป็นว่าทางอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีหนังสือสั่งตั้งกรรมการสอบสวนกำนันมะโน
นายขจิตเผยว่า ถ้าโครงการดี นโยบายดี ชาวบ้านคงไม่เห็นต่างแน่นอน ที่เห็นต่างคือ พ.ร.บ.SEC ที่นำไปสู่การเสียแผ่นดินภาคใต้ทั้งหมด จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ว่าฯกระบี่คืนความเป็นธรรมให้กับกำนันมะโน ในฐานะประชาชนที่รักถิ่นเกิดแผ่นดินภาคใต้ ที่ทำการคัดค้าน พ.ร.บ.SEC ไม่ได้ออกมาขับไล่รัฐบาลแต่อย่างใด และตอนนี้รอผลการสอบสวนว่าจะเป็นอย่างไร วันที่ 10 นี้จะยกระดับการเรียกร้องต่อไป