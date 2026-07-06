นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ สัมผัสเสน่ห์ปัตตานี ผ่านศิลปะผ้าบาติก เปิดประตูวัฒนธรรมชายแดนใต้สู่เวทีโลก
เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้นของ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้สัมผัส เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ผ่าน “ผ้าบาติก” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดปัตตานี โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบลวดลาย การเขียนเทียน การลงสี ไปจนถึงการลงมือสร้างสรรค์และระบายสีผลงานด้วยตนเอง ก่อนนำผลงานกลับไปเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดมุมมองผ่านลวดลายและสีสันบนผืนผ้า สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะสามารถเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม และต่างเชื้อชาติให้เข้าใจกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด
กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวิร์กช็อปงานศิลป์เท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอ Soft Power ของจังหวัดปัตตานี ผ่านทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติ พร้อมสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของชายแดนใต้ในมิติของการเรียนรู้ ศิลปะ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ควบคู่กับการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการเชื่อมโลกผ่านศิลปะและการศึกษา
นายนูรดีน เลิศบุรุษ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า กิจกรรม Workshop การทำผ้าบาติก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่มีใจรักงานศิลปะและงานหัตถศิลป์ ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเทคนิคการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบลวดลาย การเขียนเทียน การลงสี ตลอดจนขั้นตอนการตกแต่งผลงานให้มีเอกลักษณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติแล้ว ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชายแดนใต้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจสร้างสรรค์ในอนาคตได้อีกด้วย
สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี