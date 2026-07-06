คันคลองขาด! มวลน้ำทะลักท่วมนาข้าวเกษตรกรบ้านเขื่อน เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมคาด 3-5วัน

คลองส่งน้ำ R12 ของชลประทานชำรุด น้ำเซาะทำคันคลองขาด กว้างประมาณ 5 เมตร ส่งผลมวลน้ำทะลักเข้านาข้าวของเกษตรกร ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เตรียมซ่อมแซม คาด 3-5วัน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม คลองส่งน้ำ R12 เกิดการชำรุด มีรอยรั่ว ทำให้น้ำกัดเซาะจนคันคลองขาด ขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร มวลน้ำไหลทะลักลงสู่นาข้าวของเกษตรกรพื้นที่บ้านเขื่อน และบ้านผักหนอก ซึ่งจุดดังกล่าวทางชลประทานเพิ่งจะทำการซ่อมแซมคันคลองไปได้ไม่นาน จากนั้นได้ปล่อยน้ำลงสู่คลองส่งน้ำ R12 ได้เพียง 3 วัน ก็เกิดเหตุขึ้น
นางอุไรพร ไตรยวิภาค เกษตรกรบ้านเขื่อน หมู่ 11 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า จุดดังกล่าวน้ำได้กัดเซาะคันดินจนพังมาได้ 3 วันแล้ว ก่อนหน้านั้นจุดนี้เคยขาดมาแล้ว 1 รอบ เจ้าหน้าที่ก็มาซ่อมแซม มารอบนี้ก็มาพังอีก นาข้าวของญาติพี่น้องก็ถูกน้ำท่วม พื้นที่ประมาณ 6-7 ไร่ มีเศษดินตะกอนมาทับถมข้าว ก็คาดว่าอาจจะเสียหายอยู่เล็กน้อย หากมาซ่อมแซมเร็ว ข้าวถูกน้ำท่วมไม่นาน ก็อาจจะไม่เสียหายมากนัก ส่วนการเยียวยาต้องรอดูก่อนว่าความเสียหายจะมากน้อยแค่ไหน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 หนองหวาย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการลดระดับน้ำ ให้น้ำในคลองลดลงก่อน พร้อมนำเครื่องจักรหนักลงพื้นที่ เพื่อปรับดิน และนำดินมาถมปิดทางน้ำเพื่อซ่อมแซมคันคลอง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน โดยมวลน้ำที่ไหลลงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ก็จะไหลไปออกที่คลองส่งน้ำอีกเส้น ทำให้ขณะนี้นาข้าวของเกษตรกรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด