ลูกทัวร์อุมเราะห์ แจ้งความถูกลอยแพโครงการแสวงบุญ นราธิวาสสั่งศูนย์ดำรงธรรม 9อำเภอช่วยเหลือ

ลูกทัวร์อุมเราะห์ ทยอยแจ้งความ หลังถูกลอยแพโครงการนำเที่ยวแสวงบุญ ผู้ว่าฯนราธิวาสสั่งศูนย์ดำรงธรรม 9 อำเภอเหลือ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่จ.นราธิวาส ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมนายมูฮัมหมัดฮาซือรัน มามุ อายุ 49 ปี ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากกลุ่มโปรแกรมนำเที่ยวแสวงบุญอุมเราะห์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 150 คน ถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยนายมูฮัมหมัดฮาซือรัน รับสารภาพว่า ได้จัดตั้งกลุ่มในนาม ดี อัล อามัน ( ทีเอเชีย) โดยเป็นประธานและทำหหน้าที่ขายรายการนำเที่ยวดังกล่าว 11 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2569 ในราคาถูกกว่าความเป็นจริง เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งดำเนินคดีในข้อหา ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
ล่าสุด ที่ สภ.เมืองนราธิวาส มีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการนำเที่ยวแสวงบุญอุมเราะห์ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ทยอยเดินทางมาลงบันทึกประจำกับ ร.ต.อ.นัสรีย์ บินเซ็ง รองสารวัตรสอบสวน ไว้เป็นหลักฐาน 5 ราย และคาดว่าจะมีชาวบ้านเดินทางมาลงบันทึกประจำวันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้นอกจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาสแล้ว ยังมีชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี บาเจาะ ตากใบ รือเสาะ เจาะไอร้อง ระแงะ ยี่งอและศรีสาคร อีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าจะเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมภายใน 1-2 วัน
ขณะที่นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีหนังสือคำสั่งให้ที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ที่ชาวบ้านร่วมโครงการดังกล่าวแล้วถูกลอยแพ สามารนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปร้องขอความเป็นธรรมยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 9 แห่ง เพื่อขอความช่วยเหลือในอีกทางหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป