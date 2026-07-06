โคราชสยบดราม่า พืชสวนโลก 72 รองบแผนแม่บท 83 ล้าน จัดที่เดิม อ.คง วอนหยุดปั้นข่าวเหลือ 3 ปี เกรงไม่ทันกาล

โคราชสยบดราม่า พืชสวนโลก 72 รองบแผนแม่บท 83 ล้าน จัดที่เดิม อ.คง วอนหยุดปั้นข่าว เหลือ 3 ปี เกรงไม่ทันกาล
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 ครั้งที่ 3/2569 และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
โดยมีนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้กลไกขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานมหกรรมพืชสวนโลก
ในระเบียบวาระที่ 3 แต่ละหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ฯ ทั้งการจัดทำแผนแม่บท (Masterplan) ,การขอรับรองตามระเบียบข้อกำหนดขององค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE และการเห็นชอบการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม ภาพรวมมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและชลประทาน ซึ่งเหลือเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานจัดสรรงบแผนแม่บท จะทำให้การเตรียมจัดงานราบรื่นทันที
นายอนุพงศ์ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนมีหน้าที่ทำงานตามคำสั่งให้ดีที่สุด ส่วนกระแสข่าวอาจย้ายไปจัดที่ อ.ปากช่อง ก็รับฟังไว้ได้ แต่ในที่ประชุมครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด ขณะนี้ยืนยันสถานที่จัดงานยังอยู่ที่ อ.คง รับรายงานระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทางได้ปรับปรุงมีความพร้อมแล้วและความก้าวหน้าด้านอื่นๆ รุดหน้าไปพอสมควร
นายฉัตร ส.ส เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ติดตามความก้าวหน้ามาตลอด โดยเฉพาะประเด็นย้ายไปจัดที่อื่น อาจเป็นความปรารถนาดี การประชุม ครม.หลายครั้ง รวมทั้งฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้ มีแต่กระแสข่าวไปเรื่อยๆ
ด้านนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทพาลัย อ.คง เปิดเผยว่า พื้นที่จัดงาน 678 ไร่ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ ได้พัฒนาปรับปรุงค่อนข้างมากและดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้องและกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุหลักสูตรพืชสวนโลกให้นักเรียนได้เรียนรู้อีก
ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ออกแบบร่วมกันคิดมาตั้งแต่ปี 2564 โมเดลรอบนี้เป็นโมเดลรอบที่ 3 ถือว่าตกผลึกสะเด็ดน้ำแล้ว โดยรออนุมัติงบประมาณ 83 ล้านบาท จัดทำ masterpan งบผ่านก็ได้ผู้รับจ้าง บริษัทรับเหมาดำเนินโครงการ ขณะนี้เหลือเวลา 3 ปี ก็สุ่มเสี่ยงอาจไม่ทันกาล ขอให้ผู้ที่ปั่นกระแสข่าวหยุดได้แล้ว ความถูกต้องก็คือความถูกต้อง ตามหลักการ หลักคิดเดิม ต้องการกระจายความเจริญส่งเสริมให้ จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการขยายความเจริญมายังพื้นที่โซนด้านทิศเหนือ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอีกหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่สีเขียว นายก อบต.เทพาลัย กล่าว ในฐานะตัวแทน ชาว อ.คง และพื้นที่ 8 อำเภอ