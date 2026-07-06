สองแถวพัทยา ลงดาบคนขับ เก็บเงินนทท.แพงเกินจริง สั่งหยุดใช้รถ 7 วัน เจ้าตัวไหว้ขอโทษ ยอมรับผิด
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม จากกรณีที่โลกโซเชียลมีผู้โพสผ่านเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสเนื้อหาข้อความพร้อมรูปว่า รบกวนสอบถามครับ พอดีเพิ่งขึ้นรถ2แถวมาครับ จากวอล์คกิ้งสตรีท ป้าเขาคิดค่ารถคนละ15 โดยสารถึง Terminal 21 แต่พอดีเห็นตลาดก็เลยกดลงก่อน ตรงรันเวย์มาร์เก็ตพัทยา ก็จ่ายค่าโดยสารปกติ 2คน 30บาทไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่พอขากลับ เราว่าจะเดินกลับเพราะอีกนิดเดียวจะถึงโรงแรมแล้ว แต่ฝนดันตกหนักเลยจะนั่งรถ2แถว ไป Terminal21 เห็นรถ 2 แถวจอดอยู่หน้าตลาดพอดี มีผู้โดยสารเต็มคัน เราเลยเดินไปถามว่าไปลงที่ Terminal21 ได้ไหม ลุงบอกว่าได้ เราก็ยืนข้างหลังไป
พอถึงเราก็ลง ถามว่าเท่าไหร่ ลุงบอก 300 บาท เราคิดว่าลุงพูดเล่น เราเลยให้แบงก์ 20 ไป 2 ใบ ลุงบอกไม่ใช่ 300 บาท เราบอกว่าเพิ่งนั่งมาคน 15 บาทเอง ลุงบอกจอดตรงนั้น เป็นราคาเหมาแต่ก็อาจจะผิดที่เราด้วยที่ไม่ได้ถามราคา ให้แน่ใจก่อน เราเลยบอกเงินสดไม่พอจะโอน ลุงก็บอกว่าโอนไม่ได้ จนคนนั่งข้างๆเข้าเปิดโทรศัพท์มาให้สแกน ทั้งหมด 300 บาท
เราไม่ได้เสียดายเงินไม่ได้อยากได้เงินคืน แต่แค่เสียความรู้สึก เพราะมาเที่ยวพัทยาบ่อยมากเจอแต่คนน่ารัก นี่ครั้งแรกเลย ที่รู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบ เลยอยากรู้ว่าค่าโดยสารจากรันเวย์มาร์เก็ตพัทยา ถึงเทอร์มินอล 21 ราคา 300 บาท จริงไหม (เราได้โทรไปร้องเรียนกรมขนส่งแล้ว เขาบอกจะต้องรู้ป้ายทะเบียนรถ) แต่เราถ่ายไว้ไม่ทันเลยทำอะไรไม่ได้ เกิดเหตุวันที่ 05 กรกฎาคม เวลาโดยประมาณ 23.00 น. ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา พบกับนายธงไชย สุขโขใจ ประธานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้
นายธงไชย สุขโขใจ ประธาน สหกรณ์ฯ ได้กล่าวว่า เมื่อรู้ข่าว ได้ติดต่อผู้เสียหายที่เป็นคนไทยที่ขึ้นรถ ตนได้คำมั่นสัญญากับ ผู้เสียหายว่า จะดำเนินการตามกฎระเบียบของสหกรณ์และขนส่ง อย่างเคร่งครัด จะไม่ให้ท้ายคนผิด ผิดว่าตามผิด
นายธงไชย กล่าวว่า ตนเชิญตัวคนขับรถมาสอบถาม และได้ลงโทษไปในเบื้องต้น โดยการจอดรถ 7 วัน ที่สำนักงานสหกรณ์และติดป้าย แล้วจะตรวจสอบประวัติการทำความผิดว่าเคยทำผิดอะไรมาบ้าง กาอนจะนำตัวส่ง ขนส่งจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ด้าน นายสมพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) คนขับรถโดยสารสองแถวพัทยา กล่าวว่า ผมคนขับรถสองแถวพัทยา ผมขอโทษประชาชนแล้ว ก็น้องที่ขึ้นรถด้วย ตนขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำผิดให้กับเมืองพัทยาไป ก็ขออภัยกับพี่น้องประชาชน และน้องสองคนนั้นด้วย ที่ทำผิดไปแล้วอยากจะแก้ตัวให้ดี พร้อมรับโทษ จากสหกรณ์แล้วก็ขนส่ง