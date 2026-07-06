กกล.สุรศักดิ์มนตรี สกัดไอซ์ส่งข้ามน้ำโขง รวบผู้ต้องหาขนยากว่า 245 กก. สั่งเพิ่มลาดตระเวนเข้ม

ทหารพราน กกล.สุรศักดิ์มนตรี สกัดยาไอซ์ส่งจากลาวข้ามน้ำโขง พร้อมรวบผู้ต้องหาได้ 1 ราย ยึดไอซ์กว่า 245 ก.ก. สั่งลาดตระเวนเข้ม
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2106 ได้รับแจ้งภาคประชาชนในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ราชอาณาจักร บริเวณบ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย จึงส่งกำลังพลเข้าซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย
ต่อมาเวลา 02.00น. เจ้าหน้าที่พบเรือลำหนึ่งลอยมาตามลำน้ำเหืองจากฝั่ง สปป.ลาว มายังฝั่งประเทศไทย บริเวณบ้านอาฮี มีกลุ่มชาย 3–4 คนโดยสารมากับเรือ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีรถยนต์กระบะขับเข้ามายังจุดดังกล่าว จากนั้นกลุ่มชายช่วยกันขนย้ายถุงต้องสงสัยจากเรือขึ้นฝั่ง เพื่อนำส่งขึ้นรถยนต์กระบะที่จอดรอ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ ทำให้กลุ่มบุคคลเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่มีอาการตกใจ ก่อนอาศัยความมืดหลบหนีข้ามลำน้ำเหืองกลับไปยังฝั่ง สปป.ลาว
จากนั้น เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือ นายจักรพันธุ์ อายุ 47 ปี ทำหน้าที่ขับรถยนต์กระบะ จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบถุงผ้าลาย 16 ถุง ภายในถุงบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) รวมทั้งสิ้น 245 ห่อ นอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ ทะเบียน เลย ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการกระทำผิด ก่อนสนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพนทอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน