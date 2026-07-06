เพจดังปูด หัวหน้าสำนักปลัด ทต.หนองแค เอเยนต์ระดับต้น ซื้อขายตำแหน่ง ฟอกเงินผ่านหวย นายกเล็กโต้วุ่น

นายกหนองแค แจงปมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหนองแค เป็นเอเยนต์ระดับต้น ซื้อขายตำแหน่งราชการ เรียกเจ้าตัวแจงแล้ว ยันไม่เกี่ยว ชี้ถ้ารวยระดับนั้นคงไม่ทำงานเทศบาลแล้ว
จากกรณีเพจอำเภอเมืองพระพุทธบาท แชร์โพสต์ของชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ที่ระบุข้อความว่า “นาย ก. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลหนองแค จ.สระบุรี เครือข่ายรายงานว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ เป็นเอเยนต์ระดับต้น ซื้อขายตำแหน่งราชการ ทำมาเป็นเวลานานจนมีทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ในบ้านพี่เขย ฟอกเงินผ่านลอตเตอรี่ เงินสดกว่า 70 ล้าน จะซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าบิ้วอินท์ปิดทับในผนังบ้าน ทองคำเกือบ 50 บาท ณ บ้านเกรียงศักดิ์ หมู่ 2 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย บ้านหลังใหญ่มูลค่ากว่า 20 ล้าน และรับเงินผ่านเลขบัญชีที่ขายลอตเตอรี่” นั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวได้พบกับนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) หนองแค จ.สระบุรี และประธานสันนิบาตเทศบาล จ.สระบุรี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่า หัวหน้าสำนักปลัดเพิ่งมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมาเอง ตนก็เพิ่งเห็นสื่อโซเชียลลงมา จึงได้เรียกหัวหน้าสำนักปลัดเข้ามาสอบถาม ได้รับคำชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย ส่วนเรื่องลอตเตอรี่นั้น เป็นการทำมาตั้งแต่นานแล้ว และตอนนี้ก็ได้เลิกแล้ว ส่วนที่มีรูปลงไปนั้น ได้ถ่ายไว้เพื่อจะทำคอนเทนต์ เล่นสนุกเฉยๆ ซึ่งตนมองแล้วคิดว่าสำนักปลัดก็ไม่น่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆ กับทางเทศบาล
นายสุนทรกล่าวว่า ก่อนจะรับโอนย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งที่ ทต.หนองแค ตนได้ตรวจสอบก่อนแล้วว่าเคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนไหม หรือมีคดีอะไรมาไหม ถ้าไม่มีถึงจะรับโอนมาดำรงตำแหน่ง และเข้าคณะกรรมการของจังหวัด
นายสุนทรกล่าวต่อว่า ส่วนที่ว่ามีเงินสดถึง 70 ล้านบาทนั้น ได้รับคำตอบว่าถ้ามีเงินถึงขนาดนั้นคงไม่มาเป็นหัวหน้าสำนักปลัดแล้วล่ะ ซึ่งตอนนี้ตนก็ได้รายงานไปทางจังหวัดด้วยวาจาแล้ว เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่มีอะไรที่แน่ชัด เป็นเพียงกระแสโซเชียล ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้
“อยากจะบอกกับสังคมว่าโลกปัจจุบันเป็นแบบนี้ ใครถูกกล่าวหาก็จะต้องถูกเป็นจำเลยของสังคมไปแล้ว และเมื่อผ่านพ้นจากคดีไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาขอโทษเลยสักครั้ง ผู้ถูกกล่าวหาก็จะต้องเป็นจำเลยของสังคมตลอดไป” นายสุนทรกล่าว