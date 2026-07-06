ตร.จ่อแจ้งข้อหาผู้ปกครอง ปล่อยปละละเลย ให้ 11 ขวบขับกระบะชนพระธุดงค์ ยังสอบปากคำเด็กไม่ได้ รอประเมินจากแพทย์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ 11 ปี ขับรถยนต์พุ่งชนคณะพระภิกษุระหว่างเดินจาริกธุดงค์ เป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพ 10 รูป และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
การประชุมครั้งนี้มี นางสาวชุติมา คงสกุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อำนาจ หาญชนะ, พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีแสนยง และ พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บำรุง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, นางยุพิน ไคลพิมาย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร, นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยแพทย์ นักจิตวิทยาเด็ก พนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและกำหนดแนวทางดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
พ.ต.อ.อำนาจ หาญชนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานแล้ว รวม 28 ปาก ทั้งพยานผู้เห็นเหตุการณ์และพยานแวดล้อม พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และพยานบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบสำนวนคดี
พ.ต.อ.อำนาจ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินคดีได้แยกออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การดำเนินคดีกับเด็กผู้ขับรถ และการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเด็ก ในส่วนของเด็ก ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสอบสวนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาและบำบัดที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ จังหวัดอุบลราชธานี จึงต้องรอผลการประเมินจากแพทย์และทีมสหวิชาชีพก่อน ว่าเด็กมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายหรือไม่
พ.ต.อ.อำนาจ กล่าวว่า ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ปกครอง พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หรือมีความผิดตามกฎหมายในส่วนอื่นหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นว่าเด็กสามารถนำรถยนต์ออกมาขับบนถนนสาธารณะได้อย่างไร มีผู้ใดเป็นผู้สอนให้ขับรถ หรือปล่อยให้เด็กเข้าถึงรถยนต์และกุญแจรถ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด
พ.ต.อ.อำนาจ กล่าวอีกว่า อุปสรรคสำคัญของการสอบสวนในขณะนี้ คือ ยังไม่สามารถสอบปากคำเด็กได้ เนื่องจากทั้งเด็กและมารดายังคงอยู่ในภาวะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถสอบปากคำได้เพียงตาและยายของเด็กในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมาตรวจสอบกับพยานหลักฐานอื่นก่อน จึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงและพิจารณาความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องได้
ด้าน นายอนุวัฒน์ บุญพันธ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กชายอายุ 11 ปี ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ จังหวัดอุบลราชธานี และอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
เมื่อแพทย์ประเมินอาการและอนุญาตให้กลับจังหวัดมุกดาหาร เด็กจะถูกส่งตัวมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ก่อนที่ทีมสหวิชาชีพจะประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ฟื้นฟู และกำหนดแนวทางดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เด็กเคยถูกนำตัวมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 2 ชั่วโมง แต่ยังไม่สามารถพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถสื่อสารข้อมูลได้ และมีพฤติกรรมเดินหรือวิ่งไปมาตลอดเวลา การสื่อสารกับเด็กจึงต้องอาศัยการพูดคุยผ่านยายและมารดาเป็นหลัก
ด้านพนักงานสอบสวนยืนยันว่า มีพยานบุคคลและภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า เด็กเป็นผู้ขับรถยนต์ในวันเกิดเหตุ รวมทั้งมีพยานที่เห็นผู้คนช่วยนำเด็กออกจากตำแหน่งคนขับหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในสำนวนคดี
ภายหลังเด็กได้รับการรักษาและผ่านการประเมินจากทีมแพทย์แล้ว ทีมสหวิชาชีพจะร่วมกันพิจารณาแนวทางคุ้มครองสวัสดิภาพ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย ขณะที่พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย สิทธิของเด็ก และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย