พระราชทานเพลิงศพ พระคำสิงห์ เหยื่อกระบะขับชน พ่อแม่สุดอาลัย เสียใจลูกจากไปกะทันหัน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ที่เมรุวัดศิริธรรมมาราม บ้านโป่งแดง หมู่ 10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นางสุวรรณา นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระคำสิงห์ ธัมมิโก (ชัยเลิศ) อายุ 41 ปี พรรษา 1 พระลูกวัดศิริธรรมาราม บ้านโป่งแดง ที่มรณภาพจากการถูกรถยนต์กระบะพุ่งชนในระหว่างการเดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร มุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา
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โดยมีพระครูสุตธรรมานุกูล รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดนายมวราราม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัย ของครอบครัวชัยเลิศ ญาติพี่น้อง ชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวของพระคำสิงห์ ในการสูญเสียครั้งนี้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานวางหน้าหีบศพพระคำสิงห์ ก่อนจะประกอบพิธีจุดไฟพระราชทานที่ดอกไม้จันทน์ แล้วนำไปวางไว้ใต้ฐานที่ตั้งหีบศพ ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และชาวบ้านจะร่วมกันนำดอกไม้จันทน์วางหน้าหีบศพ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาในช่วงของการประกอบพิธี
ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพพระคำสิงห์ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางปัญจา อายุ 69 ปี มารดาของพระคำสิงห์ เปิดเผยว่า แม้จะยังเสียใจกับการสูญเสียพระลูกชายไปอย่างกะทันหัน แต่วันนี้แม่ก็มีกำลังใจดีขึ้น ดีขึ้นกว่าวันแรก ๆ ที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้เมตตาครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานในจังหวัดและอำเภอเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ก็ทำให้แม่และครอบครัวคลายความทุกข์ใจลงได้ในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องของคดีความและการชดเชยเยียวยาในด้านต่าง ๆ ก็รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นผู้เข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไป