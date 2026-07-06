ต.โชคชัย ยกระดับแห่เทียนพรรษาร่วมสมัย บรรจงแกะ ใบหน้า ‘ลิซ่า’ ร่วมขบวนนางฟ้า
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในคุ้มวัดบิง ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ต่างช่วยกันเร่งแกะต้นเทียนและขบวนเทียนพรรษา เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 ที่ เทศบาลตำบลโชคชัย จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้
โดยขบวนเทียนพรรษาของชาวคุ้มวัดบิง ปีนี้ยังคงเป็นขบวนเทียนที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน สอดแทรกเรื่องราวของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ยังคงความงดงามวิจิตรตระการตาตามแบบฉบับของขบวนเทียนพรรษาเทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอโชคชัย
นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ที่น่าจะสร้างความฮือฮา เรียกความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ก็คือ การสร้างสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าคล้ายกับนักร้องสาวชาวไทยชื่อก้องโลก อย่าง “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ที่มาในทรงผมหน้าม้า ขึ้นรูปปั้นเป็นนางฟ้า นางสวรรค์ และร่างจำแลงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ร่วมในขบวนเทียนปีนี้ด้วย
โดยนายศักดิ์ชัย คุ้มกระโทก ผู้ใหญ่บ้านบิง หมู่ที่ 8 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา บอกว่า “ทีมช่างอยากให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เข้าถึงกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติและภาษา ซึ่งหากจะพูดถึงคนไทยที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ก็ต้องเป็น “ลิซ่า” อย่างแน่นอน
ทางทีมช่างเทียนจึงพร้อมใจร่วมกันออกแบบ นำเอาใบหน้าของ “ลิซ่า” เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนเทียน โดยเน้นการสอดแทรกไปในรูปแบบของนางฟ้า นางสวรรค์ กินรี รวมถึง นาคี ซึ่งทางทีมช่างต้องการยกย่องในความสามารถและความสวยงามราวนางฟ้านางสวรรค์ของ “ลิซ่า” และทำให้ขบวนเทียนดูมีความร่วมสมัยเป็นสากลมากขึ้น แต่ยังคงความเป็นไทยได้อย่างมั่นคง เปรียบเสมือน “ลิซ่า” ซึ่งเป็นคนไทย แต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในตอนนี้
จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ที่ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเดินทางเคลื่อนขบวนเทียน เข้าไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ที่ เทศบาลนครนครราชสีมา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28- 30 กรกฎาคมนี้ด้วย
นอกจากจะได้พบกับขบวนต้นเทียนพรรษาที่งดงามตระการตาแล้ว ยังจะได้ชมและให้กำลังใจกันแบบใกล้ชิดกับหุ่นเทียน “นางฟ้าลิซ่า” ในขบวนเทียนของคุ้มวัดบิงด้วย