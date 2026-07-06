หนุ่มถือกรวยดอกไม้ ขอขมา ผู้กำกับไทรน้อย ปมโพสต์หมิ่นรู้จักเจ้ทรายสิบล้อ ไล่ฟ้องอีกนับสิบราย

หนุ่มวัย 37 บินจากเชียงใหม่ โร่ถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนขอขมาผู้กำกับไทรน้อย หลังโพสต์หมิ่นประมาทหารู้จักกับรถสิบล้อเจ้ทราย ทนายเผยดำเนินคดีอีกเป็น 10
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม นายฉัตรสกุล อายุ 37 ปี ชาว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชายรายหนึ่ง ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีตามหมายเรียก และนำกรวยดอกไม้ธูปเทียนเข้าขอโทษ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.ไทรน้อย จ.นนทบุรี กรณีที่โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทผู้กำกับ สภ.ไทรน้อย หาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกสิบล้อของเจ้ทราย
หลังจากที่ พ.ต.อ ณัฏฐ์เดชา ได้มอบอำนาจให้ นายคิม สัมพันธพงษ์ อายุ 45 ปี ทนายความ เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.รุ่ง เลี่ยมโคกสูง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดีอาญา หรือคดีแพ่งกับผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กหนึ่ง ในข้อหาฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หรือในคดีอาญาอื่นใดได้ในทุกข้อหาหรือทุกฐานความผิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ได้ให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาท ทำให้เสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังกับผู้โพสต์ตามเพจต่าง ๆ อีกนับ 10 คน ซึ่งยังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียกของตำรวจ
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ได้รับคำขอโทษของนายฉัตรสกุล และให้อภัยในสิ่งที่ทำลงไป
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าวว่า มีแต่คนด่าตน ทั้งๆที่ตนทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาปกป้องลูกน้องอย่างถูกต้อง แต่มีคนไปเข้าใจผิดว่าตนไปเกี่ยวข้องหรือทำอะไรในลักษณะที่ผิด ๆ ไม่เกี่ยวเลย แล้วด่ารามไปถึงครอบครัวตน ลูกเมียแม่ตน นี่คือสิ่งที่ตนโดน ก็อยากให้ผู้ที่โพสต์รายนี้ เข้าใจความรู้สึกตรงนี้แล้วอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอีก คุณไม่ได้ทำร้ายคนคนเดียว คุณทำร้ายครอบครัวเขาด้วยโดยที่เขาไม่ได้ทำผิด เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาลำบากไปหมด
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าวอีกว่า นายฉัตรสกุล เขารู้สำนึกผิดในการที่โพสต์ทำให้ตนเสียหาย และองค์กรได้รับความเสียหายไป ตนจึงได้ตักเตือนเขาว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเพราะมันไม่ดี การที่เสพข่าวเสพข้อมูลถ้ารับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วไปโพสต์ทำให้คนอื่นเสื่อมเสีย ก็จะทำให้คนอื่นและครอบครัวเขาต้องเดือดร้อนในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำผิด
ในฐานะเป็นคนไทยคนนึง ก็ไม่อยากดำเนินคดีกับใครให้ติดคุก แต่อยากให้เขารับรู้ไว้ว่าการกระทำของเขา การโพสต์หรือการกระทำในลักษณะที่หมิ่นประมาท มันทำให้เสื่อมเสียถึงองค์กรเสื่อมเสียถึงครอบครัวของเขาโดยที่เขาไม่ได้กระทำความผิด ก็อยากจะขอให้เขาปรับปรุงซึ่งเขาก็สำนึกผิด เอากระทงดอกไม้มาขอขมาตน ตนก็ให้อภัยเฉพาะรายนี้ ในส่วนของรายอื่นๆก็ขอให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวซะ และหาข้อมูลที่โพสต์ไปไม่ถูกต้องก็ขอให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่อยากให้ไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นอีก
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าวว่า ส่วนการดำเนินคดีกับเพจอื่น ๆ หรือผู้โพสต์คนอื่น เรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของทางทนายความส่วนตัวของตนดำเนินการ ก็จะพิจารณาเป็นเรื่องๆไป ถ้าคุณมีความสำนึกว่าโพสต์ไปแล้วทำให้คนอื่นเสียหายไม่ถูกต้องคุณก็ต้องลงแก้ให้เรียบร้อย
นายฉัตรสกุล กล่าวว่า ตนไปโพสต์ในโซเชียลโดยไม่ได้กลั่นกรองอะไรให้ดี อยากจะบอกว่าเวลาจะโพสต์อะไรขอให้อย่าไปกระทบอะไรกับสิทธิของคนอื่นด้วย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ก็จะมีโทษตามมา ก็ขอกราบขอบคุณผู้กำกับที่อภัยให้ตน จากนี้ไปตนก็จะมีสติในการเสพสื่อ ที่ตนโพสต์ไปว่าผู้กำกับมีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้าของบรรทุกหรือเปล่า เพราะว่ามีความเห็นก่อนหน้านั้น ที่ออกมาว่ามีเชิงว่าเขารู้จักกัน จึงมีอารมณ์จากที่เขาโพสต์กันหลายๆความเห็น จึงโพสต์ไปโดยไม่คิดในข้อเท็จจริงเลยว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร เกิดจากความคึกคะนองของตน เพราะดูจากข่าวอย่างเดียวดูจากโพสต์อย่างเดียว แล้วก็สร้างผลกระทบต่อคนอื่นและผู้กำกับ กับครอบครัวและลูกเมียแก เดือดร้อนกันเยอะ
เมื่อได้รับหมายเรียกก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้กำกับก็ยกโทษให้โดยตนได้ขอขมาไปเรียบร้อยแล้ว เพราะตนผิดเอง ยอมรับว่าผิด ก็อยากฝากบอกถึงคนอื่นว่าเสพข่าวเสพได้ แต่ก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปขอให้วิเคราะห์ก่อนเยอะๆ จากหลายๆข่าว เพราะเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะสื่อตอนนี้มันเยอะถ้าหากผิดไปเกิดเรื่องขึ้นมาคนอื่นเขาจะเดือดร้อน และเดือดร้อนมาถึงตัวเราด้วย ตนยังโชคดีที่ผู้กำกับยกโทษให้ ส่วนคดีอื่นที่ได้รับหมายแล้วไม่มาก็มีอีกเป็นสิบ ไม่รู้ผู้กำกับจะเอายังไงก็ว่ากันไป ส่วนคดีของตน ตนยอมรับแกก็ลูกผู้ชายยกโทษให้
ด้าน นายคิม สัมพันธพงษ์ ทนายความของผู้กำกับ กล่าวว่า ทางผู้กำกับก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับผู้ใช้ facebook รายอื่นๆ ขณะนี้กำลังรวบรวมและจะมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปจำนวนเกิน 10 ราย หากรู้ตัวก็รีบเข้ามาขอโทษขออภัยได้ เพราะว่าสังคมจะต้องดำเนินต่อไป เพราะตำรวจก็เป็นพี่น้องกับประชาชน หากเกิดความเข้าใจผิดกันสังคมก็จะเกิดความเสียหายเคลือบแคลงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะฉะนั้นอันไหนจริงอันไหนถูกต้องช่วยกัน ไม่ควรโพสต์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพจอื่นจะดำเนินคดีต่อไปให้อภัยเฉพาะรายนี้