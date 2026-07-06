ปิดทองหลังพระจับมือราชภัฏศรีสะเกษ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริ

ปิดทองหลังพระ รุกเชื่อมการทำงานกับสถาบันการศึกษา MOU ราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าพบ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน ระหว่าง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ทั้งนี้การลงนามนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เชื่อมโยงหลักวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่การปฏิบัติงานของสถาบัน เช่น บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่อื่นๆ ที่สถาบันร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ขับเคลื่อนการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร ตามภารกิจพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาอาชีพ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
และนำความรู้เชิงพื้นที่ หรือความรู้เฉพาะเรื่อง ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นประกาศนียบัตร และปริญญา รวมถึงจัดทำเป็นหลักสูตร E-learning ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพทางเลือกที่หลากหลาย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความมั่นคงทางอาหาร ด้านรายได้ และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป