หญิงวัย 37 ยอมรับ หันมองแชต รถเสียหลักข้ามเลน ชนกับอีกคัน คู่กรณีเจ็บ จับตรวจแอลกอฮอล์ไม่เกินกม.

หันมองโทรศัพท์ รถข้ามเลนพุ่งชนคู่กรณีเจ็บ
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีรถยนต์ชนกันสองคัน มีผู้บาดเจ็บ เหตุเกิดบนต่างระดับไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จึงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเดินทางเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดชิดอยู่กับราวสะพานลักษณะย้อนศรสวนทาง ด้านหน้าแถบขวามีร่องรอยชนพังเสียหาย โดยมี น.ส.แสงแข อายุ 37 ปี เป็นคนขับ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ห่างออกไปเล็กน้อยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม พบคู่กรณีเป็นรถยนต์อเนกประสงค์เช่นกัน ยี่ห้อเชฟโรเลต สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีร่องรอยความเสียหายด้านขวาของรถ ผู้ขับขี่เป็นชายชาวเกาหลี อายุ 42 ปี และแฟนสาว น.ส.จิรา อายุ 36 ปี ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น
ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดของร้านคาร์แคร์ใกล้จุดเกิดเหตุบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ ขณะรถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า ขับมาจาก อ.ไทรน้อย มุ่งหน้าเข้า อ.บางบัวทอง รถเกิดข้ามเลนพุ่งชนกับรถอเนกประสงค์ ยี่ห้อเชฟโรเลต ที่ขับอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างแรง ทำให้รถเชฟโรเลตหมุนขวางถนน
น.ส.แสงแข คนขับรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้า กล่าวว่า ระหว่างขับมากำลังขึ้นสะพานจังหวะนั้นหันไปมองโทรศัพท์ เพราะเห็นแชตเข้ามา พอหันกลับมาอีกทีรถก็ข้ามเลนไปชนกับคู่กรณีแล้ว
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัว น.ส.แสงแข ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมี 38 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เกินตามกฏหมาย พร้อมเคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันออกเพื่อเปิดการจราจร โดยหลังจากนี้จะทำการสอบปากคำเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดมุมอื่นอีกครั้ง