ชาวบ้านห้วยมหาวงศ์ จ.ตาก วิ่งหลบกระสุนจ้าละหวั่น หลังทหารเมียนมาปะทะกะเหรี่ยงหนักตลอดคืน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากอ.แม่สอด จังหวัดตาก ถึงความคืบหน้าสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ(เคเอ็นแอลเอ.) ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) กับทหารรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จังหวัดตาก ยังรบกันทั้งวัน ทั้งคืน ด้วยอาวุธประจำกาย ทำให้ชีวิตชาวบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต้องหลบกระสุนปืนกันจ้าละหวั่น ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก พร้อมด้วยสัตว์เลี้ยง ที่ต่างฝ่ายต่างหนีเอาตัวรอด และที่กำบัง เพื่อเอาชีวิตรอดไว้ก่อน เมื่อทหารเมียนมากับฝ่ายกะเหรี่ยงปะทะกันอย่างหนัก เสียงปืนจากการปะทะดังก้องมาถึงเขตไทย พร้อมด้วยกระสุนปืนล้ำเข้ามา
สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบของกองกำลังต่างชาติ ประกอบด้วยหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตรงข้ามตำบลมหาวัน อ.แม่สอด ทหารเมียนมาได้พยายามเข้าโจมตีขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงให้ออกไปจากบ้านมินลาป่าน แต่ฝ่ายกะเหรี่ยงได้ตอบโต้ฝ่ายเมียนมาตลอด ทำให้การยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก แต่การสู้รบเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืน ที่ทำให้ราษฎรไทยต้องเฝ้าระวัง และได้รับความเดือดร้อนเกือบทุกวัน