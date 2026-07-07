ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ล้างบางยานรก รวบเครือข่ายยาบ้า-ปืนเถื่อนอื้อ สั่งคุมเข้ม ตรวจฉี่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดศึก 90 วัน ‘ล้างบางยานรก’ ปล่อยแถวเช้ามืด ควง ผบก.ภ.จว. สั่งปิดล้อมทั้งจังหวัด คุมเข้ม ตรวจฉี่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โชว์รวบเครือข่ายยาบ้า ของกลางกว่า 2 หมื่นเม็ด พ่วงอาวุธปืนเถื่อน อื้อ
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ลานเอนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นำกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ตามแผนยุทธการ 90 วัน พิชิตยาเสพติด ประกาศเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดทั่วทั้งจังหวัดอย่างเต็มกำลัง มีนายสะอาด วงศ์รักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงผลการปฏิบัติงาน
ก่อนการปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 ราย คือ นายนพวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี และ นายนิญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 20,000 เม็ด ตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดตามมาตรการฟอกเงินมูลค่าประมาณ 500,000 บาท โดยสามารถจับกุมได้บริเวณถนนหมายเลข 220 ช่วงระหว่างอำเภอเมืองศรีสะเกษ-อำเภอพยุห์ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ส่วนอีกรายสำคัญ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันทรารมย์ บูรณาการกำลังจับกุม นายยุทธนา หรือ ต้น อายุ 31 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 4,126 เม็ด และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110 สีน้ำเงิน ไว้ตรวจสอบตามมาตรการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด ทำให้ผลการจับกุมจากทั้งสองคดีสามารถยึดยาบ้ารวม 24,126 เม็ด และยังมีการตรวจยึดอาวุธปืนเถื่อนอีกจำนวนหลายรายการ
นอกจากการปราบปรามแล้ว จังหวัดศรีสะเกษยังเดินหน้าค้นหาผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัด โดยนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู 58 ราย พร้อมดำเนินมาตรการสร้างความโปร่งใสด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากภัยยาเสพติดส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม จึงมอบหมายให้ทุกจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อดำเนินมาตรการทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษาและฟื้นฟู รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 90 วัน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน หากพบเบาะแสการลักลอบผลิต ครอบครอง หรือจำหน่ายยาเสพติด ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง, สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 หรือแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ และที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษจะเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 90 วัน โดยมุ่งตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิด นำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด และสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป