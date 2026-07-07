ตร.ตามรวบ ผัวโหด บุกบ้านกลางดึก รัวยิงครอบครัวเมีย ดับ 2 สาหัส 2 เร่งสอบหาปมก่อเหตุ
เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และ พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดย พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกูล ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมชุดสืบสวน ภ.จว.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เวียงแก่น และ สภ.เวียงเชียงรุ้ง ติดตามจับกุมนายกฤชกร (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ หลังจากได้ก่อเหตุยิงยกครัว ที่ อ.เวียงแก่น กลางดึกที่ผ่านมา จนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 2 ราย โดย นายกฤชกร (สงวนนามสกุล) ได้หลบหนีเข้าพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง ก่อนถูกควบคุมตัวได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
โดยเหตุได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.45 น. วันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ นางสุนิดา อายุ 52 ปี ภรรยาของผู้ก่อเหตุ และนายศิรักษ์ อายุ 29 ปี ลูกชายของนางสุนิดา ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ นางสุพรรณี อายุ 55 ปี พี่สาวของนางสุนิดา และนายเกรียงศักดิ์ ซึ่งเป็นญาติของครอบครัว เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไป