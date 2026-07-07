เด้ง 5 เสือ สภ.เซกา เซ่นจับผับเถื่อนบึงกาฬ สั่งตั้งกก.สอบแล้ว มีขรก.เอี่ยวหรือไม่

บึงกาฬ เปิดปฏิบัติการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด ผู้การเด้ง 5 เสือ เซ่นสอบสวนกลางบุกจับผับ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” เพื่อบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินตามภารกิจ ทั้งการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติด ซึ่ง จ.บึงกาฬ มีพื้นที่แนวชายแดนติดกับแม่น้ำโขง จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น รวมถึงการตรวจค้นตามพื้นที่เป้าหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายผู้ค้า ค้นหาผู้เสพให้เข้ารับการบำบัด เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด สร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผ่านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 90 วัน พิฆาตยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2569 เพื่อยกระดับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมี พล.ต.ต.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดบึงกาฬ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หน่วยงานความมั่นคง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการ
ผู้ว่าฯบึงกาฬได้มอบนโยบาย 6 ข้อ เพื่อให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 1.ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูล และปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 2.ให้เร่งสืบสวน ขยายผล จับกุม และดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 3.ให้เข้มงวดการสกัดกั้นตามแนวชายแดน จุดผ่านแดนเส้นทางคมนาคม และพื้นที่เสี่ยง โดยประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ศุลกากร และหน่วยงานความมั่นคง 4.ให้ค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด พื้นฟู และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 5.ให้ทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีส่วนร่วนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 6.ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักนิติธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน กำชับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และปลอดภัย เพื่อให้ จ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มั่นคง สงบสุข และปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง จากนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวออกปฏิบัติภารกิจปราบปรามและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬอย่างเข้มข้น
พล.ต.ต.ศิรสัณห์กล่าวว่า กรณีตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ร่วมกันจับกุมนายอภิชัย อายุ 27 ปี กระทำความผิดฐาน “เปิดสถานบริการโดยมิได้รับใบอนุญาต, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก” โดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิง (ผับ) แห่งหนึ่งใน ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยไม่มีใบอนุญาต และปล่อยให้ประชาชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการจำนวนมาก และยังพบยาเสพติดร้านนั้น
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมกับมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 ราย ในพื้นที่ สภ.เซกา ย้ายมาช่วยราชการที่ ศปก.ภ.จว.บึงกาฬ ในส่วนของคดีได้สั่งการให้รองผู้การที่รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนเข้าไปตรวจสอบว่าข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ หรือทางร้านปล่อยปละละเลยอย่างไร เพื่อให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป