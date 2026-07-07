ทีมอัยการภาค4 นำคณะเยี่ยมพระบาดเจ็บรักษาตัวที่ร.พ.มุกดาหาร พร้อมให้คำแนะนำสิทธิต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการภาค4 กล่าวถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องกับญาติพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กพิเศษอายุ 11 ขวบขับรถเฉี่ยวชนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2526 ที่ผ่านมานั้น ว่า ทีมพนักงานอัยการ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย นายอนุชิต คชมิตร อัยการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวชุติมา คงสกุล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นายปาน แตงอ่อน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะอัยการและเจ้าหน้าที่ ได้ไปเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาด และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมกับได้ให้คำแนะนำสิทธิต่างๆด้านกฎหมายกับพระภิกษุสงฆ์และญาติของพระภิกสงฆ์ด้วย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา