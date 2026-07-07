ชาวบ้าน ติดตามคดี ส.อบต.พ่ออินฟลูฯดัง หลอกสูญเงินนับ 20 ล้าน ตร.ยันให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม สภ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนางสาวนรีรัตน์ สุขศรี นักวิชาการยุติธรรม ได้เดินทางไปร่วมประชุมเพื่อติดตามคดีที่มีชาวบ้านร้องทุกข์กล่าวโทษ
นายทอง (นามสมมติ) อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) แห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัย ซึ่งเป็นพ่อของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ว่าได้กระทำผิดหลายลักษณะ หลอกให้ชาวบ้านหลงเชื่อว่าจะหาอาชีพใหม่ให้มีกำไรงาม
ชาวบ้านในหลายพื้นที่กว่า 20 คน หลงเชื่อหลายรายโอนที่ดินให้นายทอง ไปกู้ยืมเงินจากธนาคาร บางรายหนักสุดหลอกให้ไปซื้อเครื่องจักรและรถสิบล้อเพื่อเปิดเป็นลานรับซื้อข้าว สุดท้ายถูกโกง ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
บรรยากาศในห้องประชุม ได้มีชาวบ้านที่เสียหายจำนวนหนึ่งมาเข้ารับฟังความคืบหน้าของคดีกันอย่างใจจดใจจ่อ หนึ่งในนั้นคือนายเข้ม อายุ 45 ปีชาว อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า
นายทองได้หลอกแม่ให้ซื้อรถพ่วง ซื้อเครื่องจักร เพื่อเปิดเป็นลานรับซื้อข้าวเปลือกลงทุนไปแล้วมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท แต่สุดท้าย นายทองพยายามจะไล่แม่ของตนออกจากลานรับซื้อข้าว อีกทั้งยังปล่อยทิ้งภาระหนี้ให้แม่ของตนต้องรับผิดชอบอีกด้วย
ด้านพ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในที่ประชุมว่า ลักษณะการทำงานของนายทอง มีหลายรูปแบบซึ่งตำรวจจะต้องสอบสวนอย่างละเอียด อันไหนเป็นคดีอาญา ก็จะดำเนินการส่งอัยการให้ฟ้องศาลตามลำดับ ส่วนอันไหนเป็นคดีแพ่งยุติธรรมจังหวัดจะหาวิธีเข้าไปช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบว่าคดีมีมูล ทางตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย