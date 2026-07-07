นรข.อุบลฯ ยึดยาไอซ์บิ๊กล็อต 200 กิโล อาศัยจังหวะฝนตกหนักขนข้ามโขง

นรข.เขตอุบลฯยึด ยาไอซ์ บิ๊กล็อต 200 กิโล อาศัยจังหวะฝนตกหนักขนข้ามโขง
เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 7 กรกฎาคม น.อ.ชชนน อิทธิภูรินท์ ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)เขตอุบลราชธานี ได้รับแจ้งสายลับว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ อาศัยช่วงฝนตกหนักลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน ใช้เรือหางยาวขนข้ามแม่น้ำโขง เข้ามาในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านทรายทอง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
จึงสั่งการให้ น.ท.ธนชัย รอดทัศนา หน.สน.เรือเขมราฐ และ รักษาการหัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว นรข.เขตอุบลราชธานี เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จัดกำลังพลจาก ที่บังคับการทางยุทธวิธีนาแวง และ ที่บังคับการทางยุทธวิธีบุ่งข้อง เข้าทำการตรวจสอบ พบกระสอบสีดำต้องสงสัย 8 กระสอบ วางอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงได้ทำการตรวจสอบภายในกระสอบทั้ง 8 กระสอบ พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมประมาณ 200 กิโลกรัม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ นรข.เขตอุบลราชธานี ได้ทำการตรวจยึด พร้อมทั้งดำเนินการส่งมอบสิ่งของผิดกฎหมายดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะได้ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้เกี่ยวข้องรวมถึงเครือข่ายการลักลอบลําเลียงยาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
น.อ.ชชนน เปิดเผยว่า ยาไอซ์ล็อตใหญ่ 200 กิโลกรัมที่ตรวจยึดได้ จะมีราคาประเมินในตลาดมืดอยู่ที่ประมาณ 15,000,000 – 30,000,000 บาท โดยประเมินจากราคาซื้อขายส่งในประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณ 75,000 – 150,000 บาทต่อกิโลกรัม