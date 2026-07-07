รพ.สงขลานครินทร์ ประกาศเก็บค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่เข้ารับบริการห้องฉุกเฉิน เริ่ม 1 ส.ค.69

รพ.สงขลานครินทร์ ประกาศจัดเก็บค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่เข้ารับบริการห้องฉุกเฉิน เริ่ม 1 ส.ค.69
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าบริการ ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน (ER) โดยระบุว่า
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วนทางการแพทย์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะจัดเก็บค่าบริการผู้ป่วยไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉิน ESI 4 และ ESI 5 (กลุ่มผู้ป่วยไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉิน) 300 บาท/ครั้ง
(ข้อมูลระดับ ESI : https://drive.google.com/file/d/16oE6_1f09WeI5tXVCbXay68GMuCVoZZ9/view?fbclid=IwY2xjawS5nIJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxbThJQ3ZIUW8wWGpnMmc0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlVlaUrFdc5OL7Ff3lzOwP_7REsjY1mboAjbksPb9vivuNq2xcGWuWOLBTjD_aem_m9KxmROUFSHvmPNdSZF5OA)
โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย ตามเกณฑ์ ESI สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากสิทธิการรักษา ไม่สามารถเบิกคืนได้ เริ่มดำเนินการ วันที่ 1 สิงหาคม 2569