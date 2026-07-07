รวบอดีตเจ้าหน้าที่เกษตร เรียกรับเงินชาวนา ร่วมกันแจ้งน้ำท่วมนาข้าวเท็จ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ความคืบหน้าโดย นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. , นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ์ ผอ.ป.ป.ท. เขต 6 สั่งการให้ ร.ต.อ.สมบูรณ์ อินทร์ทับ นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ , ร.ต.อ.อัศวิน เบญจโอฬาร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ , นายวิสุทธิ์ แสนสำราญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วม พ.ต.ท.ไพรัช มะลิลา สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง ทำการจับกุม นายสมพล (นามสมมุติ) ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค6 ที่ จ.14/2569 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2569
สืบเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้อาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจทำการชักชวนและแนะนำช่องทางให้เกษตรกรหรือราษฎรจำนวนหลายราย ทำการแจ้งข้อความและจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จว่า เกษตรกรหรือราษฎรดังกล่าวเป็นผู้เช่าที่นาเพื่อทำการปลูกข้าว และแจ้งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/2554 และเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย มีสิทธิขอรับความช่วยเหลืออุทกภัย
ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553/2554 โดยผู้ถูกกล่าวหาทำหน้าที่รับแจ้งข้อความและรับรองเอกสาร ในเอกสารแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี , ปี 2553/2554 รอบที่ 1 (ทพศ.1) และรับรองเอกสารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553/2554 โดยรับรองว่าเกษตรกรหรือราษฎรรายนั้นๆ เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามเอกสารทั้งสองโครงการฯ ที่ได้แจ้งต่อผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งข้อเท็จจริงผู้ถูกกล่าวหาทราบดีว่าการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งสองโครงการดังกล่าว เป็นการรับรองที่เป็นเท็จและเรียกรับเงินจากชาวนาเกษตรกร อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ประกอบ มาตร 91 ทั้งนี้ ได้ทำการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาที่บริเวณถนนหน้าบ้านเลขที่ 38 หมู่ 6 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหา ส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป