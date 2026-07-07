สกัดไอซ์ริมโขง ยึดล็อตใหญ่ 193 กก. คนร้ายไหวตัวทัน ทิ้งของกลางหนีลอยนวล
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 24 (นบ.ยส.24) อำนวยการให้กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) ส่วนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตอนล่าง กองบังคับการควบคุมที่ 4 กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี และสถานีเรือเขมราฐ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณท่าทรายวัชระ บ้านบุ่งข้อง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลาดตระเวนทางน้ำ โดยใช้เรือตรวจการณ์เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย กระทั่งพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน 8 กระสอบ ถูกวางทิ้งไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จึงนำเรือเข้าเทียบฝั่งเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
ผลการตรวจสอบพบว่า ภายในกระสอบทั้งหมดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักรวม 193 กิโลกรัม โดยไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือผู้แสดงตนเป็นเจ้าของของกลาง เชื่อว่ากลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาจไหวตัวทันก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ จึงทิ้งของกลางไว้แล้วหลบหนี
ภายหลังการตรวจยึด เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีเรือเขมราฐ เพื่อตรวจนับและตรวจสอบโดยละเอียด ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีต่อไป