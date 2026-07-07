กระบะฝ่าไม้กั้น ซอยเขาตาโลพัทยา รถไฟขนน้ำมัน เบรกทันฉิวเฉียด หวิดชนสยอง

กระบะฝ่าไม้กั้น ซอยเขาตาโล พัทยา รถไฟเบรกกะทันหัน เฉี่ยวหน้ารถหวุดหวิด
หวิดเกิดโศกนาฏกรรมกลางทางรถไฟซอยเขาตาโล เมืองพัทยา หลังโลกโซเชียลแชร์คลิปนาทีระทึก รถกระบะพยายามขับฝ่าไม้กั้นจนรถติดคาราง ขณะที่ขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันต้องเบรกฉุกเฉินจนล้อลาก ก่อนเฉี่ยวกันชนหน้ารถเพียงเล็กน้อย เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึก บริเวณทางตัดรถไฟซอยเขาตาโล หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรถกระบะแค็บยกสูง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ พยายามขับฝ่าสัญญาณเตือนขณะไม้กั้นทางรถไฟกำลังปิด ทำให้ไม้กั้นคาอยู่บนหลังคารถ และรถหยุดคาอยู่ใกล้รางรถไฟ
ในช่วงเวลาดังกล่าว ขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันกำลังวิ่งผ่านจุดเกิดเหตุ โดยพนักงานขับรถไฟได้ส่งสัญญาณหวูดเตือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเบรกฉุกเฉินจนเกิดเสียงล้อลาก ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งต่างส่งเสียงร้องด้วยความหวาดเสียว ก่อนที่ขบวนรถไฟจะหยุดได้ทัน โดยเฉี่ยวบริเวณกันชนหน้ารถกระบะเพียงเล็กน้อย ทำให้ไม่เกิดการชนรุนแรง
หลังคลิปถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถกระบะที่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ล่าสุด เมื่อเวลา 18.00 น. ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้นำป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่หยุดรอสัญญาณรถไฟมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับ นายชา (นามสมมติ) อายุ 34 ปี เจ้าของคลิปวิดีโอ ซึ่งเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ระบบสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟได้ทำงานตามปกติ เพื่อให้รถทุกคันหยุดรอ แต่รถกระบะคันดังกล่าว ซึ่งมีชายชาวต่างชาติเป็นผู้ขับขี่ พยายามเร่งขับฝ่าไม้กั้น ทว่าผ่านไม่ทัน ทำให้ไม้กั้นตกลงมาคาอยู่บนหลังคารถ และรถหยุดอยู่ใกล้รางรถไฟ
จากนั้นขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านได้ส่งเสียงหวูดเตือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเบรกฉุกเฉินจนล้อลาก ก่อนหยุดได้ในระยะกระชั้นชิด ห่างจากรถกระบะเพียงเล็กน้อย และเฉี่ยวกันชนหน้ารถเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หวุดหวิดอย่างยิ่ง
ภายหลังเหตุการณ์ พนักงานขับรถไฟได้บันทึกภาพรถกระบะคันดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ก่อนขับขบวนรถไฟมุ่งหน้าต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ขณะที่รถกระบะได้ขับออกจากจุดเกิดเหตุ มุ่งหน้าเข้าไปภายในซอยเขาตาโล โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้