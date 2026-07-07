พ่อผู้ใหญ่บ้านปืนโหด บุกยิง 2 แม่ค้าสาหัส คาดไม่พอใจค้างค่าเช่าห้อง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ราชบุรี พ.ต.อ.ไพรบูลย์ แพรสีนวล ผกก.สภ.เมือง พ.ต.ท.กฤษฏิ์ชัช โพธิ์ไพบูลย์ สวป.สภ.เมือง ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ยิ้มเจ้ย ร้อยเวร สภ.เมือง ด.ต.ปฐมพร แจ้งชัดใจ หัวหน้าสายตรวจตำบลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านขายของชำริมถนนสาย สี่แยกห้วยชินสีห์ -ทุ่งหลวง หมู่ 10 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง 2 ราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืน ทราบชื่อคือ นางวันเพ็ญ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี และนางประสานสุข (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน อาการสาหัสทั้งคู่ พบกองเลือดบริเวณหน้าร้านและพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 2 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม นายสุพลชัย (สงวนนามสกุล) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต. อ่างทอง เผยว่า มือปืนที่ก่อเหตุเป็นพ่อของตนเอง ชื่อ นายสุนทร (สงวนนามสกุล) อายุ 73 ปี หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าพ่อน่าจะมาทวงหนี้กับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนที่มาเช่าห้องแถวของพ่อเพื่อเปิดร้านขายของชำและอีกคนขายพวงมาลัย แต่ยังไม่จ่ายค่าเช่า ทราบว่ามาทวงหลายครั้งแล้ว และครั้งนี้พ่อก็น่าจะมาทวงอีก คงจะไม่ได้เงิน จึงบันดาลโทสะชักปืนยิงสองพี่น้องเจ็บสาหัสทั้งคู่
ขณะที่สามีของนางประสานสุข ผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า นางประสานสุขมีอาชีพขายพวงมาลัยหน้าบ้านเช่า ส่วนนางวันเพ็ญเป็นพี่สาวของภรรยาเปิดร้านขายของชำ โดยเช่าห้องคนละห้อง ขณะเกิดเหตุตนอยู่ในห้องข้าง ๆ ก็ได้ยินเสียงดังปัง ภรรยาของตนก็ออกมาดูและก็ได้ยินเสียงดังปังอีก ตนจึงได้ลุกออกมาดูก็พบว่า ทั้งภรรยาและพี่สาวภรรยา นอนเจ็บอยู่หน้าร้านแล้ว ส่วนคนยิงนั้นเห็นขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ว ซึ่งสาเหตุนั้นไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วย
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ติดต่อพ่อเพื่อจะได้มามอบตัว แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้