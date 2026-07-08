กระสุนปืนตกไทย เหตุสู้รบเมียนมา-กะเหรี่ยงตลอดคืน ไทยส่งกำลังทหาร-รถฮัมวี่ติดปืนกล พร้อมตอบโต้

ชาวบ้านห้วยมหาวงศ์ ไม่นอนทั้งคืน เหตุปะทะทหารเมียนมา-ฝ่ายกะเหรี่ยง กระสุนปืนทะลวงบ้านเช่า 3 หลัง บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านเจอกระสุนปืนค. ทหารไทยเตรียมตอบโต้หากยิงเข้ามา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ(เคเอ็นแอลเอ) ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ร่วมกับกองกำลังปกป้องประชาชน หรือพีดีเอฟ ยังคงยิงต่อสู้กับทหารรัฐบาลเมียนมา เพื่อรักษาที่มั่นปราการสำคัญบริเวณบ้านมินลาปาน อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด
ทั้ง 2 ฝ่าย ได้รบกันอย่างหนัก มีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกาย ปืนกล ขนาด 60 มม. และปืนกลขนาด .90 มม. รวมทั้งการยิงด้วยกระสุนวิถีโค้ง หรือ ปืนค.60.ค.80 ดังกึกก้องสนั่นถึงหมู่บ้านไทยตามแนวชายแดน และการสู้รบที่เกิดขึ้นมีกระสุนปืนกล.ล้ำเข้ามาทะลุผนังบ้านเรือนราษฎรไทย จำนวน 3 หลัง ซึ่งเป็นของนายปณต เมืองใจเย็น อายุ 34 ปี นอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนค.ไม่ทราบขนาดล้ำมาตกในพื้นที่บ้านของนายสีนวล นุรังสี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ทั้งนี้ตลอดคืนที่ผ่านมา ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนตามแนวชายแดน ต้องหาที่กำบังตลอด จากเหตุสู้รบตลอดคืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังนเรศวร โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ได้เสริมกำลังทหารไปยังหมู่บ้านล่อแหลมเพื่อเตรียมการตอบโต้ฝ่ายกองกำลังต่างชาติ หากมีการยิงเข้ามายังหมู่บ้านไทย โดยจะมีการใช้มาตรการด้วยการยิงเตือน และดำเนินการจากเบาไปหาหนัก ล่าสุดมีการใช้รถยนต์ฮัมวี่ติดอาวุธปืนกลพร้อมกำลังทหารเตรียมรับมือแล้ว