ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้รถทัวร์ กรุงเทพฯ-น่าน กลางถนนขาเข้าพิษณุโลก ผู้โดยสาร 21 คน รอดหวุดหวิด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม อบต.วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก รายงานว่า เวลา 02.10 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้รถทัวร์บริษัทนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ-น่าน บริเวณปั๊มบางจาก ถนนทางหลวงสาย 117 ขาเข้าพิษณุโลก ใกล้ป้อมตำรวจยังเป็ด ใช้เวลาโดยประมาณ 30 นาทีจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ มีผู้โดยสารจำนวน 21 คน เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้รถโดยสารของบริษัทนครชัยแอร์ เส้นทางกรุงเทพมหานคร-น่าน บริเวณใกล้ป้อมตำรวจวังเป็ด ริมถนนทางหลวงหมายเลข 117 ขาเข้าเมืองพิษณุโลก พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
หลังรับแจ้งเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก และเจ้าหน้าที่กู้ภัยข่าวภาพ 66 ร่วมเข้าระงับเหตุ โดยใช้น้ำฉีดดับเพลิง 1 หัวฉีด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่ให้ลุกลาม
เบื้องต้นพบว่า ขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารเดินทางมากับรถจำนวน 21 คน ทุกคนสามารถอพยพออกจากรถได้อย่างปลอดภัย โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุต้นเพลิงมาจากไฟชอร์ตบริเวณใต้เบาะคนขับและลุกลามไปทั่ว จนเจ้าหน้าที่มาช่วยดับเพลิงได้ในที่สุด