สงขลา แจงดราม่าจัดงบป้องกันอุทกภัย หลัง นายกแป้น โพสต์ตัดพ้อเทศบาลหาดใหญ่ไม่มีสักบาท
กรณีการจัดทำโครงการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ ระยะเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้อำนาจนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติได้ทันทีไม่เกินวงเงิน 100 ล้านบาทผ่านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่มาประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา เมื่อ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) ได้นำเสนอโครงการเร่งด่วนป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่งบประมาณ 99.5 ล้านบาท ยื่นต่อนายพิพัฒน์ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณานั้น
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวเมื่อ 7 กรกฎาคมระบุว่า “งบเร่งด่วนที่ส่งขอไป ที่รัฐมนตรีพิพัฒน์ ไม่ต้องผ่านครม. ท่านให้ส่ง ไม่มีของเทศบาลหาดใหญ่ สักบาท ขอบคุณครับท่านหอการค้ากับจังหวัดเทศบาลหาดใหญ่ คืออะไร งงน้ำไม่ท่วมหรือ”
พร้อมกับแนบภาพสไลด์ที่นำเสนอ นายพิพัฒน์ โดย กกร.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลต่างๆ ที่ไม่มีรายชื่อของเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้าน นายไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะหนึ่งใน กกร. กล่าวว่า ได้มีการหารือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยรองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมหารือกับภาครัฐและเอกชน ในเรื่องโครงการป้องกันน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง
นายไพโรจน์กล่าวว่า ซึ่งรองปลัดเทศบาลยืนยันว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ มีงบประมาณจ่ายค่าสะสมวงเงิน 50 ล้านบาท ในการขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่แล้ว จึงไม่ขอรับงบประมาณแต่อย่างใด แม้จะมีการประสานงานเพื่อเน้นย้ำหลายครั้ง ซึ่งมีบางครั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับทราบด้วย แต่เมื่อมีการโพสต์ข้อความเช่นนี้ทำให้มีการหารือร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งแผนการขอรับงบประมาณล่าสุดนั้น เทศบาลนครหาดใหญ่ จะได้รับงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเดิมนั้น กกร.กำหนดไว้ที่ 50 ล้านบาท แต่เมื่อผู้เกี่ยวข้อง บอกว่ามีงบประมาณแล้ว จึงได้ตัดออก และมาเพิ่มเติมให้ในการประชุมล่าสุดเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา เพื่อสรุปนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า จังหวัดสงขลา ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังนี้
1. สืบเนื่องจาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.จังหวัดสงขลา) ได้มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรียนเชิญ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นประธาน
2. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา รวบรวมแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ส่งให้ประธาน ภายใน 2 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569) โดยเฉพาะแผนงานโครงการ วงเงิน 99.50 ลบ. และโครงการอื่นๆ (หากมี) ขณะนี้จังหวัดยังอยู่ระหว่างรวบรวมแผนงานโครงการ
3. สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ 99.50 ลบ. ที่ กกร.จังหวัดสงขลาเสนอมา แต่ไม่มีแผนงานโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่นั้น ทราบว่าแผนงานโครงการบางรายการเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ใช้เงินสะสมในการดำเนินงาน กกร.จึงได้ปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ
อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนทุกแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเต็มที่ อาทิ
การขอสนับสนุนโครงการป้องกันอุทกภัยเขตเศรษฐกิจหาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 34.90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมเมืองและเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนของเทศบาลนครหาดใหญ่ วงเงิน 1,087 ล้านบาท ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569
และขอสนับสนุนงบประมาณไปยังท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ในการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำ ร.1 และอาคารประกอบ ของโครงการชลประทานสงขลา งบประมาณ 400 ล้านบาท เป็นต้น
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาพร้อมที่จะประสานและเร่งรัดการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ทุกส่วนราชการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน จึงขอขอบคุณในความปรารถนาดีในข้อเสนอแนะต่างๆ และขอความร่วมมือกันในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป