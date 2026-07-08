อธิการฯ มมส สั่งตรวจซ้ำด้วยห้องปฏิบัติการ นิสิตกลุ่มเสี่ยง ‘พยาธิใบไม้ตับ’

อธิการฯ มมส สั่งตรวจยืนยันผลนิสิตกลุ่มเสี่ยง ‘พยาธิใบไม้ตับ’ ตามมาตรฐานการแพทย์ ก่อนรักษา
วันที่ 8 กรกฎาคม รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) มีข้อสั่งการให้โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการตรวจยืนยันผลสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับเข้าเกณฑ์เสี่ยง โดยใช้เทคนิคมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการอีกวิธีหนึ่ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและการรักษา เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ และสร้างความมั่นใจในการดูแลนิสิตอย่างรอบด้าน
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับสุขภาพของนิสิตเป็นอันดับแรก การตรวจคัดกรองเป็นขั้นตอนสำคัญในการค้นหาผู้ที่อาจมีความเสี่ยง แต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและการรักษา ผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเข้าเกณฑ์เสี่ยงทุกคนจะต้องได้รับการตรวจยืนยันผลด้วยอีกเทคนิคหนึ่งตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต
อธิการบดี มมส กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจยืนยันผลเป็นขั้นตอนตามแนวทางเวชปฏิบัติมาตรฐาน ซึ่งดำเนินการภายหลังการตรวจคัดกรอง เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและกำหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการแต่ละราย
ในการตรวจยืนยันผลครั้งนี้ จะดำเนินการโดยทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลสุทธาเวช ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งหากมีการพบผลการตรวจที่ยืนยันแน่ชัดว่ามีการติดเชื้อจริง นิสิตจะได้รับการติดต่อกลับเป็นการส่วนตัว และทางโรงพยาบาลจะได้นัดหมายเพื่อเข้ารับยา หรือพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสุทธาเวช (เขตพื้นที่ในเมือง) และศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นิสิตในทุกขั้นตอน พร้อมให้คำปรึกษาและติดตามการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพของนิสิตเป็นสำคัญ