เชียงใหม่ ลุยแก้รถติด ดัน EV BUS เปิดวิ่ง ก.ย 69 ควบคู่ขยายถนน-จัดระเบียบเมือง

เชียงใหม่ ลุยแก้รถติด ดัน EV BUS เปิดวิ่ง ก.ย.-ต.ค. 69 ควบคู่ขยายถนน-จัดระเบียบเมือง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และร่วมผลักดันโครงการพัฒนาและจับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะรถพลังงานสะอาด EV Bus การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และการบังคับใช้ผังเมืองรวมเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง ซึ่งได้ปรับปรุงการจัดการจราจรบนถนนนิมมานเหมินท์และถนนมหิดล ด้วยการย้ายจุดทางข้าม ติดตั้งเกาะกลางชั่วคราว จัดระเบียบการจอดรถ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในจุดสำคัญ รวมถึงแก้ปัญหารถรับ-ส่งนักเรียนและจุดกลับรถ ส่งผลให้การจราจรคล่องตัวขึ้น พร้อมติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารพลังงานสะอาด (EV Bus) ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2569
ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสำนักงานทางหลวงที่ 1 กำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบนเส้นทางหลวงอยู่ 11 โครงการ ระยะทางรวมเกือบ 40 กิโลเมตร เช่นเดียวกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เดินหน้าพัฒนาโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้างและขยายถนน ทางลอด สะพานต่างระดับ และถนนเลี่ยงเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ลดปัญหาการจราจร ให้พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
ขณะเดียวกัน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงรายละเอียดการบังคับใช้ผังเมืองรวมเชียงใหม่ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน โดยมีการปรับปรุงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยสภาสิทธิการเดินทาง เสนอให้มีการจัดทำแผนแม่บทขนส่งสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านการจราจร พร้อมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานออกแบบ เชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ