เพชรบูรณ์เร่งสอบ คดีโกงสอบท้องถิ่น พบ ‘วิเชียรบุรี’ บรรจุแล้ว 23 ราย กระจายไปหลายจว.

เพชรบูรณ์ยังสอบไม่จบ! ทั้งวินัย-ข้อเท็จจริง พบผู้สอบผ่านถูกตรวจสอบกว่าร้อยราย วิเชียรบุรี 29 ราย บรรจุแล้ว 23 ราย กระจายหลายจังหวัด
ความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม แหล่งข่าวในวงราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า การสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการระดับจังหวัด และการสอบสวนทางวินัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง ทำให้การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
แหล่งข่าวคนเดิมระบุว่า ขณะนี้พบผู้สอบผ่านในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยราย ทั้งผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว และผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีรอเรียกบรรจุ โดยในจำนวนนี้ อำเภอวิเชียรบุรีเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นต้นสังกัดของ อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
“สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี พบผู้สอบผ่านที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 29 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการบรรจุแล้ว 23 ราย ส่วนอีก 6 รายยังอยู่ในบัญชีรอเรียกบรรจุ ผู้ที่ได้รับการบรรจุส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติราชการในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี แต่แยกย้ายไปรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก กำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้การตรวจสอบต้องขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับบรรจุบุคลากรกลุ่มดังกล่าวในหลายจังหวัด” แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ผู้สอบผ่านที่ถูกตรวจสอบในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว และผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีรอเรียกบรรจุ จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสอบสวนต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลของแต่ละรายอย่างละเอียด และต้องประสานข้อมูลกับหลายหน่วยงาน
“คดีนี้ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครสอบจำนวนไม่น้อย เพราะบางรายต้องกู้ยืมเงินหรือระดมเงินจากครอบครัวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบ เมื่อคดีเริ่มขยายผล หลายคนจึงเริ่มติดต่อขอเข้าให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเป็นธรรมและชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่ตนเองรับรู้” แหล่งข่าวในวงราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวย้ำ
รายงานข่าวแจ้งว่า ในเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของจังหวัด มีกำหนดเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี เข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสำนวน โดยการดำเนินการสอบสวนยังคงเป็นไปอย่างรัดกุม และจำกัดการรับรู้รายละเอียด เพื่อไม่ให้กระทบต่อพยานหลักฐานและรูปคดี
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จนถึงขณะนี้การสอบสวนทั้งทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีหน่วยงานใดสรุปผลอย่างเป็นทางการ ขณะที่สังคมยังคงจับตาว่า ผลการสอบสวนจะส่งผลต่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้ว ผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีรอเรียกบรรจุ รวมถึงจะมีการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องรายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่