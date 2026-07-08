ฝนตกต่อเนื่อง แม่ฮ่องสอนดินถล่ม ปิดถนนบ้านห้วยกระต่าย รถสัญจรไม่ได้ กระทบ 461 ครัวเรือน

เกิดเหตุดินโคลนถล่มปิดทับถนนเข้าหมุ่บ้านในพื้นที่ อำเภอสบเมย ขณะทีจังหวัดเแม่ฮ่องสอนสั่งช่วยเหลือ พร้อมเตรียมกาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เน้นย้ำทุกหน่วยงานต้องพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทันที่หากเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2569 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่ทำการปกครองทั้ง 7 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2569 พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมิณสถานการณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพอากาศ และการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ระหว่างวันที่ 8 – 14 ก.ค. 2569 ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอโซนทางใต้ โดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักที่สุดในวันที่ 14 ก.ค. 2569 ประกอบกับความชื้นในดินที่สะสมสูง จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ อำเภอสบเมย ประกอบกับสถิติปริมาณน้ำฝนในปี 2569 สองเดือนที่ผ่านมา (พ.ค. – มิ.ย.) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จึงต้องมาการติดตามและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม พร้อมทั้งให้มีการรายงานปริมาณน้ำฝน ในทุกวันเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม โดยให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร และให้ดำรงการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพื้นที่ใดมีปริมาณน้ำฝนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทุกหน่วยงานต้องพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทันที่ โดยจะมีการซักซ้อมการทดสอบประชุมสั่งการ และการระดมทรัพยากร ผ่านระบบออนไลน์ นอกเวลาราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ นายกอบต.แม่สามแลบ แจ้งว่า เมื่อเวลา 15.12 น. ของวันนี้ เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ขณะนี้ได้เกิดเหตุดินสไลด์ ถล่ม ลงมาปิดเส้นทาง ถนนทางหลวงชนบท สาย มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 – บ้านแม่สามแลบ (ช่วงระหว่างบ้านห้วยกระต่าย – บ้านแม่ลามาน้อย) ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ซึ่งปิดทับช่องทางจราจร รถทุกชนิด ไม่สามารภสัญจรเข้าออกได้ได้ รถไถไม่สามารถดำเนินการเอาดินออกได้
จึงเรียนมาเพื่อประสานขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร (รถแบ็กโฮ) จากแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเข้าออกได้ชั่วคราวโดยเร็ว เนื่องจากราษฏร หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ข้างในไม่สามารถเข้าออกได้ โดยเส้นทางที่จะไป บ.แม่ลามาน้อย – /บ.แม่ตอละ – /โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยมะโอ – /ศูนย์พักพิงแม่ละอูน. ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถนนเส้นดังกล่าวถูกปิดตาย ไม่สามารถ เข้า -ออก ได้ โดยเหตุดินโคลนได้ปิดทับช่องทางจราจร รถทุกชนิด ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ รถไถไม่สามารถดำเนินการเอาดินออกได้
โดยสถานที่เกิดภัย อยู่ถนนบ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีราษฎรที่ประสบภัย ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 461 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,235 คน สิ่งสาธารณะประโยชน์ ถนน 1 สายได้รับความเสียหาย เบื้องต้นทาง อบต.แม่สามแลบ ได้ขอความช่วยเพื่อบรรเทาภัยอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร (รถแบ็กโฮ) จากแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเข้าออกได้ชั่วคราวโดยเร็ว เนื่องจากราษฏร หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ข้างในไม่สามารถเข้าออกได้ และ ข้อเสนอโปรดพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นทีดังกล่าวด้วย