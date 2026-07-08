พระราชทานเพลิง พระสาคร ตปคุโณ มรณภาพจากเหตุเด็ก 11 ขับรถพุ่งชนพระธุดงค์ ที่มุกดาหาร

พระราชทานเพลิง พระสาคร ตปคุโณ มรณภาพจากเหตุเด็กชาย 11 ปี ขับรถพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ ที่มุกดาหาร
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงพระสาคร ตปคุโณ อายุ 63 ปี 5 พรรษา ซึ่งมรณภาพจากเหตุการณ์เด็กชาย วัย 11 ปี ขับรถพุ่งชนขณะปฏิบัติธรรมจาริกสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่ จ.มุกดาหาร ทำให้มีพระภิกษุเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 10 รูป และบาดเจ็บอีกหลายราย
โดยมีพระพรหมวชิรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางครอบครัว ญาติพี่น้องของพระสาคร และประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก
เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานวางหน้าหีบศพ จากนั้นประกอบพิธีจุดไฟพระราชทาน ซึ่งหลังพิธีจุดไฟพระราชทาน คณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์หน้าหีบศพ
จากนั้น ได้เคลื่อนร่างพระสาครออกจากศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัดไชยมงคล ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา