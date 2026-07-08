องคมนตรี ลงพื้นที่อุทัยธานี ตรวจโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ‘ผู้การหมี’ ร่วมต้อนรับ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่โรงเรียนบ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในห้วงระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 (นพค.15) สำนักงานพัฒนาภาค 1 (สนภ.1)หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ โครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย กำกับดูแลให้โรงเรียนดำเนินการสอนนักเรียนโดย เน้นรากฐานการศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพในตอนต้นของระดับประถมศึกษาเพื่อให้มีพื้นฐานในการจะรับการศึกษาในระดับต่อไป โดยเน้นที่มาตรฐานครูผู้สอน และวิธีการสอน และตัวชี้วัดเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติในอนาคต